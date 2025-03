'Desculpa não dizer que te amo', filme paraense, estreia no cinema Líbero Luxardo

O mais novo filme paraense “Desculpa não dizer que te amo”, da diretora Beatriz Balby, será exibido gratuitamente no Cine Líbero Luxardo, na próxima segunda-feira (24) às 19h30.

O curta é realizado pelos estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará (UFPA).

O filme conta a história de Rosa e Maria, mãe e filha que têm uma relação conturbada. Rosa toma decisões corajosas para garantir que a filha, Maria, trilhe um caminho diferente do seu. A história é marcada pelo protagonismo negro e com elenco paraense.

A estreia do curta ocorreu no último dia 14, em três sessões lotadas no Cinema Sesc Ver-O-Peso.



Por Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com