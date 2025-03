Com campanha criativa, fã paraense conquista ingresso VIP para show de Lady Gaga no Brasil

A passagem já está comprada e a mala quase pronta! A professora de educação física paraense Évila Paraíso, de 28 anos, conquistou um feito almejado por muitos fãs da música pop: garantiu um par de ingressos VIP para o show de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano. Ela foi uma das três vencedoras de uma promoção promovida por um banco patrocinador do evento, que exigia que os participantes arrecadassem o maior número de curtidas em uma publicação, por meio de uma Caixinha de Perguntas no perfil promocional, feita nas redes sociais, em um período de 24 horas.

Sem medir esforços para realizar o sonho de ver a artista de perto, Évila mobilizou uma estratégia inusitada e eficiente: comprou diversos sacos de pirulitos e saiu pelos bares de Belém na noite da última sexta-feira (28/03), oferecendo os doces em troca de curtidas em sua postagem. A tática, aliada à campanha digital intensa que ela promoveu em seu perfil no Instagram, fez com que ela subisse rapidamente no ranking de votação. O resultado foi anunciado na manhã deste sábado (29/03), confirmando sua vitória.

Dedicação de fã

A ideia da estratégia surgiu após uma amiga sugerir que ela fosse até os bares da cidade pedir votos diretamente ao público. “Eu pensei: e se eu desse uma recompensa para a pessoa em troca de um like? Foi quando tive a ideia dos pirulitos. Comprei dois pacotes com 50 unidades e saí com um amigo para rodar os principais bares da cidade”, explicou. O esforço foi tamanho que, ao final da noite, precisou reabastecer o estoque de doces para continuar a abordagem.

Enquanto mobilizava as ruas, Évila também mantinha sua campanha ativa no ambiente virtual. “Muita gente foi entrando em contato comigo dizendo que já tinha enviado para mãe, avó, amigos do trabalho. Houve uma grande comoção que eu não esperava”, contou em entrevista ao Grupo Liberal.

Ela contou que seu engajamento foi crescendo progressivamente e, de forma impressionante, ela saiu das últimas posições para figurar entre os três primeiros lugares. O par de ingressos será compartilhado com seu amigo Alcibíades Macêdo, que também ajudou na mobilização nas ruas.

“Estou muito ansiosa para ouvir Vanish Into You ao vivo. É uma música linda do novo álbum, e ela nunca a performou antes. Então, estou maluca para ver essa apresentação específica, além de, claro, todas as outras”, afirmou Évila.

"Little Monster" raiz

O amor por Lady Gaga não é de hoje. Évila já assistiu a um show da cantora em 2012, quando a artista veio ao Brasil pela primeira vez. Em 2017, tentou novamente, mas foi surpreendida pelo cancelamento da apresentação no Rock in Rio. Agora, em 2025, ela se prepara para viver a experiência de maneira ainda mais especial.

“Já estava nos meus planos ir ao show, mas com meus amigos, na pista comum. Agora, poderemos assistir de perto, de uma forma inesquecível”, celebrou.

A jornada até a vitória não foi fácil, mas Évila destaca a força do apoio que recebeu. “A ficha ainda não caiu! Eu sabia que se tivesse uma chance, tinha que me jogar. Quando vi que meu crescimento era rápido e que meus seguidores estavam me ajudando, percebi que era possível. Foi um tiro no escuro que deu certo”, comemorou.