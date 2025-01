Com apenas 11 anos, o DJ Victor Top é o novo talento do cenário musical paraense; conheça!

Natural de Vigia, nordeste do estado, José Victor da Silva viralizou nas redes sociais com mais de 300 mil visualizações em apenas um vídeo nas últimas semanas. Ele aparece fazendo a mixagem de diversas músicas marcantes do bregas paraense e chamou a atenção de diversas pessoas, inclusive a da cantora e compositora, Gaby Amarantos, que em um comentário disse que “Se precisar de vinheta é só pedir”. Com a viralização do vídeo, o DJ Victor Top ganhou diversos seguidores em poucas semanas e já possui mais de 15 mil seguidores no Instagram.

Victor sempre foi apaixonado por música e sempre tentou tocar algum instrumento, foi quando seu avô, dono de uma lanchonete, resolveu fazer uma bateria com baldes e latas de ketchup e presenteou o neto. Ao completar 7 anos, ele ganhou uma bateria profissional e até chegou a tocar um tempo, mas logo desapegou e começou a baixar aplicativos no celular, onde começou a mixar músicas que ele mesmo baixava e foi se aperfeiçoando, até começar a lançar os vídeos de suas mixagens no YouTube.

Sobre sua inspiração, Victor da Silva conta que o DJ Juninho Consa, da Aparelhagem JSom, é o seu ídolo e que ele sempre o ajudou. “Ele é meu amigo. Ele toca atualmente no JSom e sempre me ajudou. Se não fosse por ele eu não tinha música, não tinha nada e nem conhecia os aplicativos. Depois que eu ganhei um computador no natal, eu conheci ele e ele me ajudou passando músicas e alguns aplicativos.”, contou o DJ.

Com os ensinamentos do DJ Juninho Consa, o DJ Victor Top começou a fazer as suas mixagens no computador e não mais no celular, dessa forma, subindo mais rápido os seus vídeos para o YouTube. Dessa forma, não demorou muito para que o pequeno DJ vigiense criasse uma conta no Instagram, mas acabou sendo derrubada pouco tempo depois. “Eu criei um Instagram, mas o primeiro não deu certo porque me baniram por mostrar meu rosto. Ano passado a minha mãe criou esse em maio e tá aí até agora”.

A trajetória do DJ Mirim começou em uma festa de família, durante o aniversário de uma tia. “Eu toquei no aniversário da minha tia e quando pegou 600 visualizações eu fiquei muito feliz. Era muito pra mim. A partir daí eu comecei a postar mais vídeos, sem mostrar o meu rosto, porque eu tinha medo de ser banido. No começo eu tinha poucos seguidores, mas quando chegou em 1 mil eu fiquei super feliz. Hoje, com quase 16 mil seguidores, eu não sei nem o que falar.”, declarou o DJ Victor Top, de apenas 11 anos.

Ao falar sobre o comentário da cantora Gaby Amarantos no seu vídeo, ele disse que ficou muito surpreso, pois não esperava ter esse alcance. “Eu tava escutando as músicas dela, procurando para tocar. Foi quando a mamãe chegou e me contou que ela tinha comentado e eu fiquei sem acreditar. Às vezes eu penso que tudo começou quando eu ficava mexendo no celular, tocando bateria de lata e agora tô aqui. Não sei nem o que falar.”, declarou Victor.

Victor de Souza sonha tocar em uma grande aparelhagem, com equipamentos melhores e seguir na carreira de DJ, mas a mãe, Bruna, diz que tudo depende do quanto ele se dedicar à escola. “Estamos muito felizes com tudo o que tem acontecido. Mas a gente se preocupa com os estudos, ele sabe que pra continuar as notas precisam ser boas e que não pode ficar de recuperação. Agora ele está aproveitando, já que está de férias e passou de ano. Nós acreditamos que seja um talento, pois ele nunca fez um curso de DJ.” finalizou a mãe do talento mirim DJ Victor Top.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)