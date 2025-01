Dona Onete será homenageada no programa ‘Sons do Pará’ no sábado (11/01)

A TV Liberal, afiliada da TV Globo no Pará, anunciou que o programa 'Sons do Pará' exibirá, no próximo sábado (11/01), uma homenagem especial à cantora e compositora Dona Onete, conhecida como a Rainha do Carimbó Chamegado. Aos 85 anos, a artista paraense será celebrada por sua trajetória e contribuição à música regional e nacional.

O programa deve contar com a apresentação de alguns dos maiores sucessos de Dona Onete e com participações especiais de artistas que têm suas carreiras ligadas à cantora. A homenagem também terá musicais marcantes, destacando a influência da artista no cenário cultural.

No final de 2024, Dona Onete precisou ser hospitalizada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, para tratar uma infecção urinária. Após uma semana de internação, a artista recebeu alta e compartilhou sua gratidão nas redes sociais. “Agora é repousar em casa e seguir as orientações médicas. Vou ficar quietinha, prometo”, escreveu em um vídeo publicado no Instagram.

A artista seguirá marcando presença e fazendo história em 2025! Confirmada para desfilar pela Grande Rio no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a artista será destaque no enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”. A escola de samba celebrará o Pará no Carnaval este ano, com inspiração na música Quatro Contas, de Dona Onete, para explorar a relação entre as águas do rio e do mar.