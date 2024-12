PA Rapper reflete sobre o crescimento do rap em Belém e revela novidades para 2025

O rapper paraense PA Rapper, que lançou em outubro o clipe da música ‘Wave Caipira’, tem consolidado seu nome como uma das vozes da nova geração do rap em Belém, contribuindo ativamente para o crescimento do gênero no cenário regional. Reconhecido pela autenticidade de suas letras e a capacidade de motivar o público, ele compartilhou detalhes sobre seus últimos lançamentos, a trajetória no rap e os planos.

O primeiro álbum solo de PA Rapper, 'ONA', intitulado O Ninja Atemporal, lançado este ano, representou um grande desafio pessoal e profissional. Ele descreveu o processo de criação como intenso e emocionalmente exigente.

“Teve aquele dia que olhei para tudo pronto e pensei: ‘Não tá bom! Vou descartar tudo.’ E também aquele dia que chorei ouvindo e disse: ‘Isso aqui tá lindo”, disse.

Apesar das dificuldades, o rapper considera o álbum como uma obra capaz de motivar as pessoas a perseguirem seus sonhos. “Quero que acreditem na força delas, de conquistar o que quiserem. O álbum é sobre correr atrás dos objetivos, levantar cedo e ir para o corre”, afirmou.

A nova geração do rap em Belém

Reconhecendo-se como uma das vozes que compõem a nova geração do rap em Belém, PA Rapper destacou a relevância do movimento hip-hop no Pará. Ele enfatizou o crescimento do cenário local, que considera parte de uma revolução da música nortista. “O cenário do rap no nosso estado está só crescendo. Orgulhoso de colaborar para que isso tenha se massificado tanto nos últimos anos”, acrescentou.

Para ele, sua arte tem o papel de alcançar corações que precisam de inspiração e de motivação.

Planos para 2025

Embora PA Rapper prefira surpreender seu público, ele garantiu que está trabalhando em novos projetos que prometem ser inovadores. “Tô bolando algumas coisas desde já, coisas pra manter o barulho, mas também um trampo completamente diferente do que ‘ONA’ foi.” Ele vislumbra 2025 como um ano repleto de novos desafios e colaborações.