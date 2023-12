PA Rapper lança novo single 'Drill do Aranha' com parcerias de artistas locais

O rapper curuçaense Patrick Andrade, conhecido artisticamente como “PA Rapper”, lançou na última segunda-feira, 25, o videoclipe do single “Drill do Aranha”, uma das faixas do seu álbum intitulado “O Ninja Atemporal”, no canal do Youtube do artista. Já a canção pode ser ouvida nas plataformas digitais. O novo trabalho do artista, gravado em sua cidade atual, Viseu, no nordeste paraense, conta com a participação do artista local Dablio e produção musical do paraense Sebastião Trindade, o “Tião Mamb4”, da Black Mamb4 Records. Esse é o segundo trabalho do rapper divulgado este ano. A primeira, foi “Chegando Com Todo Respeito”, com a mesma parceira do lançamento atual.

No novo clipe, o rapper leva os espectadores a uma viagem nostálgica pela sua vida, trazendo à tona memórias desde a infância até a adolescência, explorando as dificuldades enfrentadas na simplicidade de uma vida interiorana.

Assista ao clipe:

Segundo Patrick, a ideia da canção surgiu quando a sua namorada estava grávida. “Pensei nos desafios que me esperavam não só no campo artístico, mas na vida pessoal também, e lembrei da letra da música ‘Homem-Aranha’, do Jorge Vercilo,e achei que muitas das passagens da letra se identificavam com o que eu estava vivendo naquele momento. Foi nessa hora que tive um estalo na cabeça: ‘Opa, preciso escrever algo sobre isso”, relembrou o rapper.

O videoclipe e também letra da música possui várias referências ao super-herói da franquia Marvel. Desde a infância, Patrick se diz um admirador dos heróis dos quadrinhos, com destaque ao Homem-Aranha, o qual sente uma conexão profunda com a história do personagem, como a incessante vontade de ajudar os outros, sem ao menos conseguir resolver a sua vida pessoal ao redor.

“Perdi meus avós muito cedo, e o meu avô era como um pai que não tive, e sempre ele falava algo marcante como o ‘Tio Ben’ para o Peter Parker, sobre ‘como grandes poderes, vêm com grandes responsabilidades’. Eu sabia que quando crescesse, eu precisaria ser foto para fugir de vários problemas e questões sociais, como, ser preto, pobre, sem muito acesso”, afirmou o artista, acrescentando que sempre buscou estudar e ler bastante, se conectando com a artista. “Isso foi me salvando e modificando tudo ao meu redor”, complementou.

As cenas do clipe, dirigidas pelo próprio rapper e gravado pelo videomaker viseuense Edson Silva, apresentam as atuações de também artistas locais, como Emerson Mello, Enzo Gabriel, Anna Brenda, Rhuan Lucas, Thaissa Monteiro e Enzzo Gustavo, que interpretam diferentes fases de Patrick, da infância à adolescência.

Questionado sobre a escolha de Viseu como cenário para o videoclipe, Patrick destacou a beleza da cidade e sua vontade de criar algo notável sem sair da região.

“[A cidade] possui muitas paisagens a serem exploradas. Eu queria muito fazer algo aqui dentro , e mostrar que dá para fazer algo interessante sem sair daqui, usar o que temos, e incorporar uma época, personagens, e uma certa nostalgia em cada cena”, acrescentou.

Evolução

O rapper, que está há três anos atuando no ramo, observou que houve uma evolução do Hip-Hop nos interiores do Pará ao longo dos anos. Antigamente, os artistas eram invisibilizados, e agora, possuem espaço para divulgar seus trabalhos. Patrick reconhece o trabalho pioneiro de rappers como, o Pelé do Manifesto, Sumano, Nic Dias e Bruna BG, que ajudaram a consolidar o gênero na região.

“Ainda vejo algumas barreiras, dificuldades, mas a cena está crescendo. Eu sinto que é questão de tempo o reconhecimento nacional, não somente para mim, mas também para muito artista bom que está começando agora e ganhando espaço. Somos uma mina de ouro inexplorada. Cada artista com sua particularidade genial à parte”, afirmou.

Futuro

Após o lançamento do novo videoclipe, Patrick expressa sua felicidade em receber respostas tão positivas do seu espaço, que segundo ele, abraçou o novo single. Para a sua surpresa, ele conseguiu fisgar a audiência de um público mais jovem que enxerga nele uma fonte de inspiração. A maioria das mensagens chegam por meio das redes sociais do artista.

“Recebo mensagens pelo Instagram, e muitas delas me emocionam. Não posso falar, pois alguns jovens já se espelham no meu trabalho, isso é glorioso demais, me sinto realizado”, declarou.

Sobre seu futuro, o rapper anunciou que seu primeiro álbum de estúdio, intitulado como “O Ninja Atemporal", está previsto para ser lançado em 2024. “Posso assegurar aos meus ouvintes que será uma viagem por várias fases da minha vida, com melodias e batidas nostálgicas. Letras marcantes e flow viciante”, complementou.