PA Rapper, compositor paraense de Rap, lança o videoclipe ‘Swing Brasa’

O paraense Patrick Andrade, mais conhecido como “PA Rapper”, lança na noite desta sexta-feira (30), a sua nova música “Swing Brasa”, em parceria com JR Diaz. A música estará disponível a partir das 20h30 no canal do YouTube do artista e em todas as plataformas digitais.

A música foi desenvolvida em parceria com o artista de Viseu, no Pará, Júnior Diaz e a produção musical ficou por conta de Sebastião Trindade. Sob direção cinematográfica e artística de Robert Klay, o clipe foi gravado na praia do Vai Quem Quer, na Ilha de Cotijuba.

Patrick explica que a música fala sobre uma relação desapegada, aproveitar o momento e viver o agora, sem preocupações ou cobranças. "Isso fica bem evidente em cada verso! As batidas e o ritmo envolvente remetem a um cenário de verão, praia e paraíso, o qual tentamos reproduzir da melhor forma no videoclipe da música", conta ele.

"Experimentar um ritmo diferente veio na observação de uma crescente do gênero de afrobeat na cena nacional. Aproveitei o melhor momento do ritmo, para me aventurar nesse som. E foi assim que nasceu "Swing Brasa", conta o artista.

PA Rapper também aposta que o projeto seja bem recebido pelo público que lhe acompanha. "Espero que as pessoas valorizem a arte regional. Que não é só o que vem de fora que merece ser valorizado! Temos artistas grandes e com muito potencial, e com músicas a nível nacional, para as prateleiras do mercado musical", reforça o cantor.

Nascido em Belém, mas criado na cidade de Curuçá, nordeste paraense, Patrick Andrade escreve suas próprias músicas desde 2014, mas somente em 2020, durante a pandemia, decidiu seguir a carreira artística e começou a lançar suas canções.