Assessoria de Orochi se pronuncia após rapper ser detido.

Depois de o cantor Orochi ser detido, na noite de quarta-feira (4), após policiais encontrarem armas na residência em que ele passa férias, em Búzios, no Rio de Janeiro. A assessoria do artista se pronunciou à coluna do Léo Dias, nesta quinta-feira (5), e informou que as armas encontradas pertencem aos seguranças do artistas e afirma que todas estavam regularizadas.

Em um trecho da nota a assessoria destaca: “Todas as armas encontradas na casa eram regularizadas e de propriedade dos policiais que fazem a segurança do Orochi”, diz a nota.

A apreensão das armas foi feita durante operação conjunta da Polícia Civil e Militar, após identificarem imagens de amigos do rapper portando um fuzil em sua casa. O artista chegou a ser detido, mas já foi liberado.