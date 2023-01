Rapper Orochi é abordado pela polícia durante passeio de lancha em busca por arma de fogo

O rapper Orochi foi abordado pela polícia enquanto fazia um passeio de lancha na praia dos Ossos, em Búzios, no Rio de Janeiro. A ação faz parte de uma operação, iniciada no fim da tarde de quarta-feira (4), de buscas de uma arma, que apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais do próprio artista. As informações são do G1.

VEJA MAIS

Na imagem, postada na terça (3) no Instagram, o produtor do MC Poze, Matheus Portugal, aparece dançando com uma arma longa, semelhante a um fuzil. Outro homem, não identificado, também aparece no vídeo. Orochi não apareceu portando o armamento, mas a polícia analisa câmeras da casa para saber se o rapper ou outra pessoa usou o item.

Após as imagens chegarem à polícia, foi constatado que o vídeo tinha sido gravado em uma residência na praia de Geribá, em Búzios, onde o rapper estava hospedado. Nas buscas, a arma e quantidades de entorpecentes foram encontrados na casa.

"Foram encontradas algumas drogas, como maconha, ecstasy, loló, e uma espingarda calibre 12, camuflada, que se tratava da arma apresentada no vídeo. O dono da arma, um policial militar que trabalhava na segurança de Orochi se apresentou e foi constatado que a arma estava registrada em seu nome. Um segundo segurança, policial militar, também se apresentou e era o dono do veículo onde a arma se encontrava", contou a polícia, em nota.

Segundo a polícia, Matheus Portugal será indiciado pelo porte ilegal da arma de fogo. Já os policiais militares, que trabalhavam como seguranças, foram autuados e presos em flagrante.