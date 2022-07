Rapper Orochi tem carro de R$ 700 mil danificado por loira desconhecida; vídeo

Uma jovem loira desconhecida causou sérios prejuízos ao carro de luxo do rapper Orochi, uma BMW X6 avaliada em R$ 700 mil. A situação ocorreu quando o veículo estava em um estacionamento em Niterói, no Rio de Janeiro, sem a presença do cantor. Um transeunte registrou a cena que viralizou nas redes sociais.

A mulher aparece em pé sobre o capô do automóvel, tentando arrancar os limpa-vidros do pára-brisa e, em seguida, pula algumas vezes sobre o teto do veículo. Ao descer do carro, a mulher cai no chão. Ela ainda se levanta, faz pose e manda um beijo para a pessoa que filma a situação. Veja o registro:

O cantor postou o vídeo no próprio Story do Instagram e escreveu: "Não pode nem deixar o carro estacionado, que vem uma mandada pelo inimigo destruir nossas conquistas... Já tô vendo vários f* falando que não paguei o programa. Vocês são malucos. Essa doida veio seguindo nós após um show. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quem souber o nome dessa pessoa, me avisa aí porque eu vou processar essa doente". "Você queria fama, agora vai ter sua maluca. E ainda vai ter processo e pagar o conserto", completou.