Colunista Bel Soares lança livro com histórias inspiradoras junto com outras 45 mulheres

Mulheres com histórias inspiradoras que viveram grandes desafios estão com suas histórias no livro “Quem manda na minha vida sou eu” lançado na noite desta sexta-feira, dia 1, na livraria Leitura, no shopping Pátio Belém. A colunista do Grupo Liberal Bel Soares foi uma das escritoras brasileiras selecionadas para participar da coletânea organizada pela escritora paraense Naíle Mamede, autora do best-seller “Dos pés sujos de barro aos sapatos solados vermelhos”. O público poderá ler 45 histórias de mulheres que passaram por muitos desafios em várias áreas da vida até alcançarem o sucesso profissional e pessoal.

O convite para Bel Soares contar sua história partiu da própria organizadora Naíle. “Esse convite veio da Naíle Mamede que é uma advogada escritora que já tem um best-seller lançado que depois de contar a história dela que inspira tantas mulheres, decidiu convidar mais de 40 mulheres para contar as suas histórias em um livro e a Naíle me trouxe para contar também a minha que é uma história como muitas de desafios. Eu fico muito feliz, porque o meu propósito quando aceitei o livro é de que realmente a minha história consiga motivar, principalmente as meninas, as garotas periféricas, que é de onde eu vim”, ressalta Bel.

No livro, Bel conta a história de quando começou na carreira como jornalista esportiva e as dificuldades que enfrentou por causa do preconceito que era mais forte nas redações esportivas. “Eu tinha um sonho de me tornar repórter da rádio AM, então imagina há uns anos atrás. Na TV já tinham mulheres no esporte, mas a rádio não, era um ambiente predominantemente masculino, mas eu queria que meu avô me escutasse no seu radinho de pilha. Era um sonho, eu realizei antes dele partir. Eu bati nas portas dos veículos. O maior desafio foi romper aquela barreira, aquele paradigma, porque os homens acreditavam que mulher não sabia nem o que era um escanteio. Eu ouvia que não tinha como me dar uma chance porque diziam que as mulheres que iam lá estavam atrás dos atletas. Eu tive que provar que eu entendia realmente, que eu gostava do esporte”, relata.

Naíle Mamede é paraense natural de Maracanã, no nordeste paraense. Ela revela que teve dificuldade de fazer a seleção dos textos devido a riqueza das histórias que recebeu. “A seleção para esse livro ‘Quem Manda na Minha Vida Sou Eu’ foi muito rigorosa porque tinham muitas histórias fantásticas. Eu tive que escolher quais histórias iriam impactar mais, e iriam inspirar as mulheres. São tantas histórias de superação que foi difícil a seleção. Eu tive que deixar de fora várias mulheres para estarem comigo 44 no livro, porque eu quero que esse livro impacte realmente”, destacou.

O intuito dela é dar forças para outras mulheres também mudarem de vida. “Convidei para estar no nosso livro junto com outras profissionais que estão com as suas histórias, as suas dores, os seus desertos, porque uma mulher que lê este livro, a primeira, a segunda e a terceira história, quando terminar de ler certamente será uma outra mulher. Se ela conseguiu eu também consigo. O intuito é encorajar mulheres brasileiras e paraenses, por isso o nome do livro ‘Quem Manda na Minha Vida Sou Eu’”, enfatiza.

Como nem todos os relatos entraram na primeira edição, Naíle já prepara um outro lançamento com o título “Lugar de Mulher é no Topo do Mundo”, no dia 31 de outubro, que será feito em Dubai, no prédio mais alto do mundo. A publicação terá novas histórias de mulheres inspiradoras.