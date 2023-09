Bel Soares lança livro baseado em trajetória pessoal e realiza sessão de autógrafos em Belém

O livro “Quem manda na minha vida sou eu”, do qual a colunista do Grupo Liberal, Bel Soares, participou com outras 40 autoras brasileiras, vai ser lançado hoje, 1º, na livraria Leitura, localizada no shopping Pátio Belém, no bairro da Batista Campos, a partir das 18h30. O lançamento na capital paraense vai ser marcado também pela presença da coordenadora do livro, Naile Mamede. No exemplar, que poderá ser adquirido pelo público, estão reunidas 44 histórias de mulheres que passaram por muitos desafios em várias áreas da vida até chegarem onde estão hoje profissionalmente e pessoalmente. Muito mais do que um livro de superação, a obra fala de transformação e sobre reivindicar o poder pessoal de cada uma. O evento é aberto ao público e terá sessão de autógrafos.

Bel Soares diz se sentir muito feliz em compartilhar o momento perto da família, amigos e de pessoas que abriram portas à ela na cidade. “A expectativa é das melhores”, acrescentou a jornalista.

Em seu capítulo, a comunicadora paraense relatou seus desafios emocionais e o sonho de atuar com o jornalismo esportivo. “A parte da minha história que conto é um recorte do quão não foi tão fácil a infância e do que fiz para conseguir realizar o sonho de me tornar jornalista quando tudo que eu tinha era apenas um sonho”, resumiu Bel.

Para escrever, a jornalista precisou revisitar o próprio passado, o que não era considerado algo tão confortável, já que precisou relembrar desafios enfrentados na infância e na adolescência. Mas ela disse ter enfrentado o momento com muita resiliência.

“Por outro lado, é bom olhar, honrar e ver o quanto tanta coisa mudou e melhorou. Tudo serve de aprendizado, eu tenho orgulho de quem sou e isso só é possível porque tive o passado que tive”, afirmou a autora.

Bel Soares acrescentou que o livro representa também um grande feito em sua fase atual. “Faz parte de uma realização pessoal, que é poder contribuir, por meio da minha história, com a de outras garotas”, acrescentou.

Ela foi convidada pela autora best-seller e advogada, Naile Mamede, a fazer parte do projeto após a escritora tomar conhecimento da história de vida de Bel, por meio de uma amiga em comum. “Fiquei honrada com o convite e fui até São Paulo participar do lançamento nacional”, complementou a comunicadora.

Hoje, o livro chega às mãos do público paraense, com o público alvo em “fisgar” mulheres e empoderá-las. Bel sente que a sua história poderá contribuir bastante na vida de meninas e mulheres periféricas, especialmente aquelas que não costumam acreditar em seus potenciais por conta dos desafios diários e a falta de oportunidades.

“Eu criei a minha oportunidade. Eu tinha o sonho de me tornar uma comunicadora e bati, literalmente, na porta dos veículos com um currículo em mãos e muita vontade de aprender e de fazer dar certo meu sonho. Então, se eu consegui, elas conseguem também”, afirmou a colunista.

A jornalista acredita que as outras autoras, que fazem parte da coletânea, também vão se conectar com o público por escreverem histórias reais de superação.

“É algo potencializador para inspirar e motivar outras mulheres a acreditarem em si. É isso é tão importante, em um mundo onde as pessoas olham mais para as telas do que para os olhos de outra pessoa. Eu ainda acredito que todos podemos fazer algo para melhorar o mundo e tô aí tentando fazer a minha parte”, concluiu.

Serviço

Lançamento em Belém do livro ‘Quem manda na minha vida sou eu’

Data: 1º de setembro de 2023;

Horário: 18h30;

Local: no shopping Pátio Belém;

Entrada franca.