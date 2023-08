Colunista de O Liberal conta sua trajetória em obra que marca histórias de mulheres e seus sucessos

A colunista do Grupo Liberal, Bel Soares, participou de um livro com 40 autoras brasileiras. A obra é composta por 44 capítulos com 44 histórias de mulheres que passaram por muitos desafios em várias áreas da vida até chegarem onde estão hoje profissionalmente e pessoalmente. O capítulo da jornalista paraense relata suas histórias de infância, seus desafios emocionais e o sonho de atuar com jornalismo esportivo.

Segundo Bel Soares, o convite partiu da coordenadora do livro, Naíle Mamede, paraense que reside em São Paulo há mais de 30 anos. “Ela conheceu minha jornada antes de entrar no jornalismo esportivo e achou interessante”, relatou Bel. A jornalista ressalta ainda a época em que viveu e precisou lidar com o machismo. “Eu queria trabalhar na rádio AM, onde ainda não havia nenhuma mulher no esporte. Existia um preconceito com mulheres que queriam furar essa bolha. Mas, eu furei e realizei meu sonho e conto como consegui isso no livro”.

Intitulado “Quem manda na minha vida sou eu”, o livro foi produzido pela editora Literare Books, lançado na capital paulista, ele pode ser adquirido através do site oficial da editora. Bel conta também na obra, a trajetória ao sair da comunicação esportiva e caminhar na direção da comunicação empresarial, além de ser colunista de artigos. “Escrever para o livro foi diferente porque me fez revisitar o passado. E ao fazer isso você se depara com o que não foi bom, com o saudosismo do que foi bom e com a percepção de como a maturidade nos deixa em paz com nossas vivências. Foi um processo emocional participar do livro”, garantiu a jornalista.

Ao ser questionada sobre um dos seus grandes sonhos profissionais, ela foi bem direta. “Meu sonho é escrever biografia de outras pessoas, seria uma realização para mim. Quem sabe né? ”, concluiu a colunista e jornalista. Bel Soares é comunicóloga por formação e paixão, especialista em Comunicação Humanizada, atuante na Assessoria de Marcas Pessoais e colunista e podcaster do Beabá com Bel.

