Conexão Mercado: Oliberal.com fecha com 'bet dos brasileiros'; encontro aborda Direito Digital

APOSTA DE SUCESSO: A BetNacional, referência em apostas esportivas, fechou com exclusividade a mídia de esporte de Oliberal.com. Conhecida como a “bet dos brasileiros”, a empresa do NSX Group é uma das maiores investidoras em Marketing Esportivo no Brasil com mais de 20 categorias de esporte disponíveis para apostas, além do BBB 23.

DIREITO DIGITAL: O escritório Xerfan Advocacia S/S promove na próxima quinta (27/04), um encontro inédito com influenciadores, para falar sobre Direito Digital. Na ocasião, terá palestra do Dr Marcio Stival (PR).Esta coluna foi convidada para estar no evento que é exclusivo para convidados e acontecerá no longe do escritório.

MULHERES DO BRASIL: O Grupo Mulheres do Brasil, liderado por Luiza Helena Trajano, fará o lançamento de 8 núcleos pelo país, incluindo Belém. O propósito é fomentar as regiões com transformações que impactam através do protagonismo feminino. A liderança de Belém está por conta de Neuza Rodrigues, Bruna Koury e Marilena Loureiro.

BARBIECORE: No auge da tendência e prestes a lançar o filme que conta com a expectativa de ser um dos maiores sucessos de bilheteria este ano, surgem as collabs entre Barbie e as marcas. Dessa vez foi a GAP, que mais de 20 anos depois, volta a ter seu nome vinculado ao style da boneca.

ULTIMO DIA: Amanhã, segunda-feira, é o último dia para você desenvolver sua ideia de negócio e concorrer a investimento e projeção do maior grupo de comunicação do norte no seu negócio. Não fique de fora do Libventure, o maior fomentador de startups do Grupo Liberal.