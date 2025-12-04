Clube da Guitarrada lança primeiro EP autoral após oito anos de trajetória

Após oito anos de atividades, o projeto Clube da Guitarrada lança seu primeiro disco autoral nesta sexta-feira, 5, em todas as plataformas digitais. O show de lançamento, que contará com as participações especiais dos mestres Curica e Solano, ocorrerá nesta sexta-feira, às 23 horas, na Casa Apoena, localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém.

O EP “Clube da Guitarrada”, que marca a primeira produção autoral do grupo, é composto por seis faixas instrumentais. As composições abrangem uma fusão de gêneros musicais amazônicos e caribenhos, incluindo lambada/guitarrada, brega, cumbia e carimbó, e todas são assinadas por membros do próprio coletivo.

Danilo Rosa, guitarrista e um dos produtores do álbum, destacou a relevância do lançamento. “O Clube surgiu em 2017 com a proposta de ser um espaço dedicado à nossa guitarrada, algo que não existia na cidade”, afirmou. Ele ressaltou ainda a valorização dos mestres e a proposta de discussões sobre o estilo, fruto de um longo trabalho de divulgação do gênero.

Bruno Rabelo, coordenador e também produtor do disco, complementou que a história da guitarrada, “um gênero brasileiro único feito para a guitarra elétrica e nosso, do Pará”, já soma meio século. Ele mencionou a origem com o Mestre Vieira e Mário Gonçalves nos anos 70, e a trajetória até a valorização atual do gênero.

Rabelo salientou que o Clube da Guitarrada contribui para esse engrandecimento e aponta para o futuro, com a chegada de uma nova geração de apreciadores. “O EP é um reflexo desse momento”, concluiu, revelando que o disco conta com seis compositores do gênero.

Essa celebração entre gerações será evidenciada no show de lançamento, que contará com a presença de Curica e Solano. Os dois grandes expoentes da guitarrada paraense são parceiros de longa data do Clube da Guitarrada e prometem um encontro de talentos.

Documentário e Exposição Fotográfica

Segundo Bruno Rabelo, o disco do coletivo foi gravado ao vivo durante as filmagens do documentário “O Clube da Guitarrada” (2024), dirigido por Tânia Menezes. Após a gravação, o material foi remixado e finalizado no Estúdio Casa. Além de incluir canções de antigos mestres, as seis faixas do EP também compõem a trilha sonora do filme.

Mantendo a parceria com a diretora do documentário, o evento de lançamento contará também com a abertura da exposição fotográfica “Nos Bastidores do Clube da Guitarrada” (2024). A mostra, com 21 registros de Kleyton Silva e Gustavo Sousa, estará aberta ao público de 5 a 12 de dezembro, na Casa Apoena, na Cidade Velha.

Serviço:

Evento : Encontro 79 Clube da Guitarrada

: Encontro 79 Clube da Guitarrada Local do Show : Casa Apoena, Rua São Boaventura 171, Cidade Velha

: Casa Apoena, Rua São Boaventura 171, Cidade Velha Atração : Show de Lançamento do primeiro EP

: Show de Lançamento do primeiro EP Participações Especiais : Mestres Curica e Solano

: Mestres Curica e Solano Ingresso : R$ 20,00

: R$ 20,00 Abertura da Casa com DJ: 20h