O Liberal chevron right Cultura chevron right

Clepsidra retoma a cena musical com single ‘Recordar’ em show gratuito em Belém

Banda celebra 24 anos de trajetória e inaugura nova fase

Laura Serejo
fonte

Banda Clepsidra ()

A banda paraense Clepsidra está de volta ao cenário musical com o lançamento do single "Recordar”. A apresentação será na próxima sexta-feira (3), a partir das 21h, na Kasa Krom, no bairro da Campina, em Belém. O show gratuito marca a retomada do grupo após quase uma década sem novidades de estúdio.

Formada em 2001 por Maurício Panzera e Renato Torres, que se conheceram ainda adolescentes no bairro do Guamá, a Clepsidra construiu sua trajetória unindo experimentação musical, poesia e amizade. A última novidade havia sido o álbum “Independente”, lançado em 2015, após o qual o projeto entrou em uma pausa sabática.

Agora, com 24 anos de estrada, a banda inaugura uma nova fase com “Recordar", canção que nasceu a partir de um tema instrumental de Panzera, intitulado Baião de Maré. A faixa foi produzida no Guamundo Home Studio, de Renato Torres, e chegou às plataformas digitais em 26 de setembro.

O arranjo de Recordar reúne baixo e voz de Maurício Panzera, além das guitarras e vocais de Renato Torres, com participações de Tiago Belém (bateria) e Rodrigo Ferreira (teclados). Segundo os músicos, a canção evoca lembranças afetivas em versos como “luas de papel, banhos de alecrim, rodas de cantar”, dialogando com a memória coletiva e a nostalgia.

Para Maurício Panzera, lançar a faixa foi uma forma de marcar o momento de renascimento da banda. “A opção de lançar Recordar para marcar o retorno foi exatamente uma forma de extrair das memórias essas minúcias preciosas, recriando experiências em novas músicas”, explicou.

Ele destaca ainda que o show será em formato de duo, com Maurício e Renato como intérpretes, valorizando arranjos para violão, guitarra e contrabaixo. “Será um show todo concebido para o Clepsidra como duo. Os arranjos foram pensados para destacar as vozes e as canções da nossa trajetória, além das composições novas que farão parte do próximo álbum”, acrescentou.

Repertório da noite

O repertório inclui Recordar e músicas que marcaram a carreira da banda, como “A Máquina do Tempo”, “Bem Musical" e "Tempo Líquido". O público também conhecerá canções inéditas que estão em produção para o quarto álbum do grupo. “Além de Recordar, devemos tocar canções como “O Samba do Canal ", que deve ser o próximo single, e "Brilho". A surpresa está justamente nessas músicas novas que estamos preparando”, adiantou Renato Torres.

Segundo o cantor, o show dialoga com o espaço onde será realizado: “A gente vai tocar dialogando com o entorno do Centro Histórico, ali na Campina. O local do show tem essa proposta de interação artística e cultural com o bairro e com quem circula pelas ruas”, destacou.

Expectativas e futuro

O retorno da Clepsidra também será marcado pela chegada da discografia completa às plataformas digitais. Além do novo material, os dois primeiros álbuns da banda, Bem Musical (2004) e Tempo Líquido (2006), devem ser disponibilizados em breve. “Essa retomada tem a ver com o reencontro e com o desejo de atualizar a nossa história. A expectativa é de que esse novo momento desperte os antigos fãs e conquiste novos ouvintes”, afirmou Renato.

Com uma mistura de influências que vai da música popular brasileira ao jazz, passando pela sonoridade amazônica, a Clepsidra se prepara para uma nova fase, celebrando a própria trajetória e, ao mesmo tempo, apontando para o futuro.

