Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Claucio Lima lança videoclipe em homenagem ao Círio 2025

Canção será exibida no projeto Sons do Pará, em parceria com o Grupo Ágnus

Gustavo Vilhena*
fonte

Claucio Lima e Grupo Ágnus lançam videoclipe em homenagem à Nossa Srª de Nazaré. (Divulgação)

Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, terão uma nova homenagem musical no período que antecede o Círio 2025. O cantor e compositor Claucio Lima lança nesta sexta-feira (3) o videoclipe da canção “Maria, Mãe Rainha de Toda a Criação”, em parceria com o Grupo Ágnus. A estreia será exibida pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo, dentro do projeto Sons do Pará. Esta é a sétima composição do artista dedicada à Virgem de Nazaré.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Claucio Lima confirmou o lançamento e destacou a emoção de participar do momento. “Povo querido e abençoado do estado do Pará, falando com vocês direto do Sons do Pará para anunciar o nosso lançamento, meu e do Grupo Ágnus, que é ‘Maria, Mãe Rainha de Toda a Criação’, em um momento tão especial que é o Círio de Nazaré. É uma alegria e uma satisfação estar, em mais um ano, contando com esse grande projeto para homenagear a nossa mãe, a Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré”, afirmou.

VEJA MAIS

image 3ª edição da Domingueira será realizada Complexo Turístico Ver-o-Rio; confira
A partir das 14h, a orla será transformada em um grande palco de música, unindo cultura e diversão para todos os públicos

image Quatro DJs brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo
Alok, Vintage Culture, Mochakk e Liu representam o Brasil no ranking anual da DJ Mag, referência na cena eletrônica global

Composições para o Círio de Nazaré

Desde 2019, Claucio Lima compõe músicas em homenagem à padroeira dos paraenses. Em 2020, iniciou a parceria com o Grupo Ágnus, de Belém, após conhecer o vocalista e idealizador Léo Lima. “2025 é o sétimo ano consecutivo em que tenho a alegria de compor a música em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. A inspiração vem sempre da referência do tema proposto. Nos últimos cinco anos, juntamente com o Grupo Ágnus, realizamos um projeto ousado para, juntos, celebrarmos esse tempo tão especial para a nossa missão, que é o Círio de Nazaré”, contou o cantor.

Parceria firmada durante a pandemia

Em entrevista ao Grupo Liberal, Claucio lembrou como a amizade com Léo Lima surgiu. “No ano de 2020, durante aquele tempo desafiador da pandemia, nos encontramos nas lives realizadas pela Basílica de Nazaré. Ali, a amizade começou, e agora essa parceria está completando cinco anos. Eles são um grupo referência nas mais importantes cerimônias da sociedade belenense”, destacou.

Ligação com a devoção mariana

O compositor, natural de São Paulo, explicou sua relação com o Círio. “A minha ligação com o Círio nasceu em 2019. Sendo um leigo engajado na vida da Igreja Católica Apostólica Romana, realizei missões por todo o Brasil há 25, 26 anos, quando conheci, em Belém, o padre Luiz Carlos. Ele foi meu primeiro contato na cidade e hoje reside em Bragança. Naquele tempo, padre Luiz era reitor da Basílica de Nazaré e, na oportunidade em que estive em Belém, ele me apresentou à devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que se traduz publicamente no Círio. Então, sendo músico católico, veio a primeira inspiração e a primeira composição, que foi ‘Senhora de Nazaré’”, relatou.

O videoclipe de “Maria, Mãe Rainha de Toda a Criação” será exibido no projeto Sons do Pará, dentro da programação da TV Liberal, nesta sexta-feira (3).

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio de nazaré 2025

Nossa Senhora de Nazaré

claucio lima

grupo ágnus

Sons do Pará

TV Liberal
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre; veja o vídeo

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

02.10.25 11h00

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda