Claucio Lima lança videoclipe em homenagem ao Círio 2025

Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, terão uma nova homenagem musical no período que antecede o Círio 2025. O cantor e compositor Claucio Lima lança nesta sexta-feira (3) o videoclipe da canção “Maria, Mãe Rainha de Toda a Criação”, em parceria com o Grupo Ágnus. A estreia será exibida pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo, dentro do projeto Sons do Pará. Esta é a sétima composição do artista dedicada à Virgem de Nazaré.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Claucio Lima confirmou o lançamento e destacou a emoção de participar do momento. “Povo querido e abençoado do estado do Pará, falando com vocês direto do Sons do Pará para anunciar o nosso lançamento, meu e do Grupo Ágnus, que é ‘Maria, Mãe Rainha de Toda a Criação’, em um momento tão especial que é o Círio de Nazaré. É uma alegria e uma satisfação estar, em mais um ano, contando com esse grande projeto para homenagear a nossa mãe, a Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré”, afirmou.

Composições para o Círio de Nazaré

Desde 2019, Claucio Lima compõe músicas em homenagem à padroeira dos paraenses. Em 2020, iniciou a parceria com o Grupo Ágnus, de Belém, após conhecer o vocalista e idealizador Léo Lima. “2025 é o sétimo ano consecutivo em que tenho a alegria de compor a música em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. A inspiração vem sempre da referência do tema proposto. Nos últimos cinco anos, juntamente com o Grupo Ágnus, realizamos um projeto ousado para, juntos, celebrarmos esse tempo tão especial para a nossa missão, que é o Círio de Nazaré”, contou o cantor.

Parceria firmada durante a pandemia

Em entrevista ao Grupo Liberal, Claucio lembrou como a amizade com Léo Lima surgiu. “No ano de 2020, durante aquele tempo desafiador da pandemia, nos encontramos nas lives realizadas pela Basílica de Nazaré. Ali, a amizade começou, e agora essa parceria está completando cinco anos. Eles são um grupo referência nas mais importantes cerimônias da sociedade belenense”, destacou.

Ligação com a devoção mariana

O compositor, natural de São Paulo, explicou sua relação com o Círio. “A minha ligação com o Círio nasceu em 2019. Sendo um leigo engajado na vida da Igreja Católica Apostólica Romana, realizei missões por todo o Brasil há 25, 26 anos, quando conheci, em Belém, o padre Luiz Carlos. Ele foi meu primeiro contato na cidade e hoje reside em Bragança. Naquele tempo, padre Luiz era reitor da Basílica de Nazaré e, na oportunidade em que estive em Belém, ele me apresentou à devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que se traduz publicamente no Círio. Então, sendo músico católico, veio a primeira inspiração e a primeira composição, que foi ‘Senhora de Nazaré’”, relatou.

O videoclipe de “Maria, Mãe Rainha de Toda a Criação” será exibido no projeto Sons do Pará, dentro da programação da TV Liberal, nesta sexta-feira (3).

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)