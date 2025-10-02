Capa Jornal Amazônia
Quatro DJs brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo

Estadão Conteúdo

A cena da música eletrônica brasileira celebra um marco importante em 2025, com quatro de seus artistas no renomado ranking dos 100 melhores DJs do mundo, divulgado pela revista britânica DJ Mag. Os DJs Alok, Vintage Culture, Mochakk e Liu figuram no ranking que serve como um termômetro para a indústria global.

Alok, um dos nomes mais reconhecidos do País, mesmo fora do circuito eletrônico, alcançou um feito histórico. O goiano conquistou a 3ª posição no ranking, sua melhor colocação desde que entrou para a lista em 2015. Com mais de 22 milhões de ouvintes mensais, ele se posiciona no pódio global, ficando atrás apenas do francês David Guetta e o holandês Martin Garrix.

Na 11ª posição, está Lukas Rafael Ruiz Hespanhol, mais conhecido como Vintage Culture, que apareceu na lista pela primeira vez em 2016. Natural do Mato Grosso do Sul, ele se consolidou como uma referência mundial, famoso por suas longas apresentações, que podem se estender por até 10 horas. Sua presença é constante em palcos de festivais icônicos como Tomorrowland e Burning Man.

Representando a nova geração de talentos, Pedro Luis Nunes Maia, o Mochakk, de 26 anos, mostra uma ascensão notável. Pela segunda vez consecutiva na lista, ele subiu cinco posições em relação a 2024, garantindo o 56º lugar. Conhecido por suas amizades no meio artístico, como com a cantora Dua Lipa, e por seus sets focados no house, Mochakk já deixou sua marca em eventos de prestígio, incluindo o festival Coachella.

Fechando o quarteto brasileiro, o paulista Liu aparece na 71ª posição. Sobre o estilo musical de Liu, a DJ Mag diz que é "contagiantemente divertido". Ele apareceu na lista pela primeira vez em 2023 e de lá para cá, assumiu uma trajetória ascendente, estreando na 98ª posição, depois saltando para a 79ª e agora chegando à 71ª. Em 2025, Liu demonstrou sua força ao promover seu próprio festival, o Around The World, realizado em agosto em São Paulo.

Palavras-chave

MÚSICA

DJS

RANKING

BRASILEIROS
