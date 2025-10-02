Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?
O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (02/10), às 15h25, o filme "Os Inventores" dirigido por Sean McNamara e estrelado por Alexa PenaVega, George Lopez, Marisa Tomei. Confira a sinopse:
Qual é a sinopse do filme “Os Inventores” ?
Quatro estudantes de origem hispânica são apaixonados pelos estudos em robótica, e decidem se inscrever em um disputado concurso de robótica subaquática promovido pela NASA. Eles têm talento e força de vontade, mas são de origem pobre, e nunca tiveram acesso à tecnologia mais avançada em suas escolas. Mesmo assim, os quatro amigos devem enfrentar a equipe formada pelo respeitado MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Veja o trailer de “Os Inventores”
Informações do filme "Os Inventores"
- Título original: Spare Parts
- Classificação: 14 anos
- Duração: 1h23min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: drama
- Lançamento: 2015
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
