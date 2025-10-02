Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (02/10), às 15h25, o filme "Os Inventores" dirigido por Sean McNamara e estrelado por Alexa PenaVega, George Lopez, Marisa Tomei. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse do filme “Os Inventores” ?

Quatro estudantes de origem hispânica são apaixonados pelos estudos em robótica, e decidem se inscrever em um disputado concurso de robótica subaquática promovido pela NASA. Eles têm talento e força de vontade, mas são de origem pobre, e nunca tiveram acesso à tecnologia mais avançada em suas escolas. Mesmo assim, os quatro amigos devem enfrentar a equipe formada pelo respeitado MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Informações do filme "Os Inventores"

Título original: Spare Parts

Spare Parts Classificação : 14 anos

: 14 anos Duração: 1h23min

1h23min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama

drama Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)