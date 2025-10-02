Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Belém recebe no próximo sábado (4) o espetáculo “Elementar - A Natureza dos Sons”, da Orquestra Sustentável SESI, formada por crianças e adolescentes que transformam materiais recicláveis em instrumentos musicais. A apresentação será realizada a partir às 19h, no Teatro do SESI, no bairro do Marco, e integra a programação do Festival SESI Cultura - Amazônia em Cena. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, com preços acessíveis entre R$ 5 e R$ 10.

O concerto traz arranjos inéditos sob a direção musical do percussionista Márcio Jardim, integrante do Trio Manari. O palco contará também com participações especiais do Pará, como Manoel e Felipe Cordeiro, Andréa Pinheiro, Jade Guilhon e Pelé do Manifesto, que assina interlúdios poéticos. Cerca de 30 jovens músicos compõem a orquestra, unindo ritmos amazônicos, experimentação e consciência ambiental.

A natureza em blocos sonoros

Dividido em quatro blocos, cada segmento do espetáculo será dedicado a um dos elementos da natureza: água, fogo, terra e ar. Segundo Jardim, a concepção surgiu de uma pesquisa sobre a Amazônia e sua musicalidade. “Queríamos fazer um show que falasse da Amazônia de várias maneiras diferentes, usando a percussão em diálogo com cada elemento”, explicou o diretor musical do show.

O percussionista detalha que cada parte foi pensada com materiais específicos: canos de PVC dão vida ao ar; tambores reciclados representam a terra; sons metálicos de latas e panelas trazem a força do fogo; enquanto sementes e gravações da natureza recriam a fluidez da água. “A apresentação é bem diferente, porque mistura peças instrumentais com músicas cantadas, criando uma travessia sonora”, acrescentou Márcio

Sustentabilidade e criação coletiva

Criada em 2021 como projeto de musicalização, a Orquestra Sustentável consolidou-se um ano depois como grupo percussivo. Desde então, já realizou espetáculos como ‘Amazônia Musical’ (2023) e ‘Amazônia Musical: A Força do Coração Tambor’ (2024). Agora, com ‘Elementar’, o grupo busca fortalecer sua identidade artística e ambiental.

Para Jardim, o impacto do projeto vai além da música. “Além de trabalhar com instrumentos recicláveis, trabalhamos com a vida das crianças dentro da Amazônia, fazendo com que elas entendam a importância da floresta em nossa vida e dentro da música”, afirmou.

Os instrumentos usados no espetáculo são resultados dessa proposta. Corimbós de madeira reaproveitada, lixeiras transformadas em tambores, sementes coletadas de árvores e tampas de garrafas são apenas alguns exemplos. “Cada um trouxe um pouco: canos de água, panelas, bandejas, tudo foi se transformando em som. É uma infinidade de possibilidades”, contou o músico.

Expectativa para a estreia

A produção artística e pedagógica do espetáculo é assinada por Carmen Ribas, parceira de Jardim na criação. O percussionista destaca o trabalho coletivo. “Sem a minha equipe esse espetáculo não seria possível. Foi construído a muitas mãos, com muito cuidado”, disse.

Com expectativa de casa cheia, Jardim espera que o público receba a mensagem de forma ampla. “Quero que as pessoas entendam a variedade de possibilidades que a percussão tem e percebam o carinho colocado nesse espetáculo. Espero que curtam e se conectem aos sons percussivos da natureza”, afirmou o diretor musical.

SERVIÇO:

Espetáculo ‘Elementar – A Natureza dos Sons’

Data: sábado, 4 de outubro;

Horário: às 19h;

Local: no Teatro do SESI, localizado no bairro do Marco, em Belém;

Os ingressos estão à venda pelo site da Sympla.