Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

O cantor e eterno Clube da Esquina, Milton Nascimento, aos 82 anos, enfrenta mais um novo desafio envolvendo a saúde: o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL), segundo informou o seu filho e empresário, Augusto Nascimento. A informação foi divulgada por ele através da revista Piauí nesta quinta-feira (02) .

De acordo com Augusto, a família de Milton Nascimento começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025, quando o artista apresentou dificuldade motora, confusão mental e esquecimento. Milton já sofre de Doença de Parkisson desde 2023.

VEJA MAIS

Para aproveitar momentos juntos, muito antes do diagnóstico, pai e filho decidiram se aventurar em uma viagem pelos Estados Unidos, ainda em maio deste ano. Algumas semanas depois do retorno, Milton recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL). O cantor está em tratamento.

O que é a Demência de Corpos de Lewy?

A Demência por Corpos de Lewy (DCL) é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta o cérebro e provoca declínio cognitivo, alucinações visuais, oscilações de atenção, e sintomas motores semelhantes aos do Parkinson.

O que causa?

Ela é causada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas corpos de Lewy nos neurônios, principalmente nas áreas do cérebro responsáveis por pensamento, memória e movimento. Essas proteínas também estão presentes na Doença de Parkinson, o que explica algumas semelhanças nos sintomas.

Principais sintomas

Declínio cognitivo

Semelhante ao Alzheimer, mas com mais variações no estado de alerta e atenção.

Alucinações visuais: Muito comuns, principalmente no início da doença.

Oscilação de consciência: A pessoa pode estar muito lúcida em um momento e confusa ou desorientada em outro.

Sintomas motores (parkinsonismo)

Rigidez, tremores, lentidão dos movimentos.

Distúrbios do sono REM

Movimentos intensos durante o sono , com a pessoa “agindo” seus sonhos.

, com a pessoa “agindo” seus sonhos. Sensibilidade a medicamentos antipsicóticos: Muitos pacientes com DCL têm reações graves a esses remédios, o que ajuda no diagnóstico.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)