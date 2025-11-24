Morre cantor Jimmy Cliff, referência do reggae, aos 81 anos

O cantor jamaicano e referência mundial do reggae, Jimmy Cliff, morreu aos 81 anos. Segundo comunicado divulgado no perfil nessa segunda-feira (24), ele sofreu com uma convulsão seguida de pneumonia. A informação foi assinada pela esposa do artista, Latifa.

Latifa agradeceu aos familiares, amigos e colegas que compartilharam a jornada com Jimmy, e também destacou o apoio dos fãs durante a carreira. “Ele realmente apreciava o carinho de cada um dos fãs”, escreveu. A esposa também agradeceu à equipe médica que cuidou do cantor e disse que seguirá com os desejos dele.

A trajetória de Jimmy na música iniciou ainda na adolescência e, nos anos 1960, se consolidou como compositor versátil. Quando assinou com a Island Rercords e lançou o álbum “Wonderful World, Beautiful People” (1969), o artista se destacou no mercado, unindo sons da Jamaica com soul e pop. Em 1972, ao estrelar o filme “The Harder They Come”, Jimmy teve uma virada na carreira e se tornou mais popular.

Jimmy Cliff teve mais de seis décadas de carreira, se consagrando como um dos grandes embaixadores culturais jamaicanos. Com espiritualidade e crítica social, o artista moldou diversas gerações.