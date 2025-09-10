Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

38 anos sem Peter Tosh: Belém recebe tributo gratuito com reggae

Em entrevista ao Jornal O Liberal, o DJ e produtor Vitor Pedra destacou a importância de celebrar a data

Laura Serejo
fonte

Em entrevista ao Grupo Liberal, o DJ e produtor Vitor Pedra destaca a importância de celebrar a data em que se completam 38 anos do assassinato de Peter Tosh (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (11), Belém será palco de uma homenagem a Peter Tosh, ícone do reggae mundial. O evento Tributo a Peter Tosh acontece a partir das 19h, com discotecagem dos DJs Cleide Roots e Vitor Pedra. A entrada é gratuita.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o DJ e produtor Vitor Pedra destacou a importância de celebrar a data em que se completam 38 anos do assassinato de Peter Tosh, em 11 de setembro de 1987. “A quinta já virou tradição. Há mais de um ano estamos com o reggae lá. E vamos fazer essa super homenagem a esse ícone, pioneiro do reggae, que deixou músicas marcantes até hoje nos salões de Belém.”

Vitor Pedra também ressalta a influência do artista no reggae paraense: “Peter Tosh influenciou músicos daqui, como o Nego Jô, da banda Cristal Reggae, que chegou a fazer versão em português de Legalize It. É muito importante não deixar passar essa data, 11 de setembro, quando ele foi assassinado. Estamos aqui para manter vivo o legado dele”, acrescenta.

Além do tributo, Vitor Pedra atua em projetos que fortalecem a cultura reggae em Belém. Ele conta que recentemente realizou oficinas de dança reggae de salão pelo projeto Educa Reggae Belém, que passou por espaços como o Curro Velho, Casa da Linguagem e a Usina da Paz, no Bengui. “A gente vem conseguindo espalhar a cultura reggae em várias frentes. No próximo dia 19 de setembro, vamos realizar o baile de formatura da dança reggae de salão. Isso é mais um passo para valorizar essa cena que só cresce na nossa cidade.”

Quem foi Peter Tosh

Peter Tosh foi um dos fundadores do lendário grupo The Wailers, ao lado de Bob Marley e Bunny Wailer. Suas músicas, com letras fortes e políticas, denunciaram opressão e injustiças sociais, ao mesmo tempo em que defendiam paz, liberdade e direitos humanos.

Entre suas obras mais marcantes está o álbum Legalize It (1976), considerado um hino mundial pela legalização. Outras composições, como Equal Rights e Get Up, Stand Up, foram cantadas como verdadeiros gritos de resistência.

Legado mundial

Assassinado em 11 de setembro de 1987, Tosh deixou um espaço irreparável na música. No Brasil, viveu momentos históricos, como a apresentação no Festival de Jazz de São Paulo (1980), em plena ditadura militar. O artista também participou da novela Água Viva e gravou no Rio de Janeiro um videoclipe com o Cristo Redentor ao fundo.

Serviço

Tributo a Peter Tosh – 38 anos sem o mestre

  • Quinta-feira, 11 de setembro – 19h
  • Bistrô da Rê: Av. Bernardo Sayão, 142
  • DJs: Cleide Roots & Vitor Pedra
  • Entrada gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tributo

reggae de salao

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INÉDITO

HQMix 2025: Artistas nortistas batem recorde de indicações ao 'Oscar dos quadrinhos brasileiros'

Pela primeira vez, artistas e obras da região Norte somam 14 indicações à premiação

10.09.25 9h00

VISITAÇÃO GRATUITA

‘As cores da Amazônia’ traz acervo de Paulo Henrique Lobo para exposição em Belém

Curadoria de Jorge Eiró reúne obras de diferentes estilos que retratam a identidade amazônica. Rose Maiorana participa com ‘Aflorar Amazônico’, mostrando a força e delicadeza da floresta

09.09.25 21h40

SERÁ!?

VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

Internautas apontam Rodrigo Faro e Silvero Pereira como possíveis parceiros da coreógrafa paraense

08.09.25 19h24

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Psica 2025 celebra a cultura pan-amazônica: Dona Onete, Martinho da Vila e Jorge Aragão em Belém

Festival ocorrerá de 12 a 14 de dezembro no bairro histórico da Cidade Velha e no estádio Mangueirão

10.09.25 8h00

Eita!

Iza vira assunto na web após Yuri Lima compartilhar foto de mulher

A cantora Iza voltou a ter seu nome em destaque nas redes sociais nesta terça-feira (9), meses após reatar o namoro com Yuri Lima

10.09.25 0h25

PARÁ EM EVIDÊNCIA

Amazônia Live: veja lista de famosos que virão a Belém para show da Mariah Carey

No dia 17 de setembro ocorre o primeiro espetáculo do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que contará com apresentações de Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara

10.09.25 12h13

REVELAÇÃO

Paolla Oliveira fala sobre possibilidade de ficar com mulheres: ‘O nunca já morreu’

A atriz comentou também sobre a idealização do público em torno do relacionamento dela com Diogo Nogueira

09.09.25 21h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda