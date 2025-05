Vídeo: estrela do Tik Tok, filho de cantor famoso é assassinado durante live

Jabari Johnson, mais conhecido como Baba Skeng, de 25 anos, foi brutalmente assassinado enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok na última segunda-feira (28/4), em Saint Andrew, na Jamaica. Jabari era cantor de reggae e filho de Jah Mason, conhecido cantor do gênero musical de reggae.

O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento exato em que um homem desconhecido se aproxima por trás do cantor e atira à queima-roupa contra a cabeça e as costas de Baba Skeng.

Veja o vídeo:

Atenção, o vídeo a seguir contém imagens fortes



O assassino fugiu e ainda não foi identificado pelas autoridades jamaicanas, que estão investigando o ocorrido.

Quem era Baba Skeng?

Filho do veterano cantor de reggae Jah Mason, conhecido por músicas como My Princess Gone, Baba vinha ganhando destaque com sua fusão entre reggae contemporâneo e conteúdos bem-humorados nas redes sociais.

Apesar da comoção pública, Jah Mason ainda não se pronunciou oficialmente sobre a morte do filho. Amigos próximos relatam que o artista está profundamente abalado com a perda repentina.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.