TikTok é banido da Albânia após morte de adolescente

A Albânia, país localizado no sudeste da Europa, vai banir o TikTok por um ano a partir do começo de 2025. A medida foi tomada após a morte de um adolescente em novembro, que aumentou a discussão sobre a influência de redes e mídias sociais nas crianças. O anúncio da decisão ocorreu neste sábado (21), por meio do primeiro-ministro Edi Rama.

“Por um ano, pararemos a operação [da plataforma] para todos. Não haverá TikTok na Albânia”, disse a autoridade albanesa. Segundo o The Guardian, jornal britânico, a mídia social solicitou um “esclarecimento urgente do governo do Albânia” e afirmou que “não há evidência que o autor ou a vítima possuíam conta no TikTok”.

Em novembro, um adolescente de 14 anos foi esfaqueado até a morte por um colega. Conforme divulgado pela imprensa local, a situação ocorreu devido a brigas entre eles nas redes sociais. Outros menores de idade publicaram vídeos no TikTok apoiando a morte do garoto.

“O problema hoje não são nossos filhos, o problema hoje somos nós, o problema hoje é nossa sociedade, o problema hoje é o TikTok e todos os outros que estão fazendo nossos filhos de reféns”, falou o primeiro-ministro. Edi Rama culpou as redes sociais pelo aumento da violência.