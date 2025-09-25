Capa Jornal Amazônia
‘Fiz da vida uma canção’ chega ao Teatro do SESI e mostra o universo de Waldemar Henrique

Espetáculo marca a volta ao palco da atriz Astrea Lucena e revela cenas do dia a dia do maestro e faz parte do Festival SESI Cultura Amazônia em Cena

Eduardo Rocha
fonte

Atores Gabriel Chaves e Astrea Lucena vão interpretar momentos marcantes da vida do saudoso maestro Waldemar Henrique (Foto: Divulgação / montagem)

Waldemar Henrique da Costa Pereira, o maestro amazônico Waldemar Henrique, teria completado 120 anos de idade em 2025. Mas, ele, nascido em 15 de fevereiro de 1905, faleceu em 29 de março de 1995, aos 90 anos. No entanto, esse ícone da cultura amazônica nunca é nem será esquecido, tanto que pessoas de diferentes idades podem conferir nuances da vida e obra desse artista por meio do espetáculo “Fiz da vida uma canção” que a Casa de Teatro Tiago de Pinho apresentará nesta sexta-feira (26), às 20h, no Teatro do SESI, em Belém. 

Em cena nesse encontro de música e teatro, as relações afetuosas de um  homem sensível que contribuíram para uma obra que permanece instigando o público a descobrir a vida na Amazônia. Os ingressos para o musical estão disponíveis no Sympla.

“Fiz da vida uma canção” surgiu da iniciativa da Casa de Teatro Tiago de Pinho de resgatar, em cena, a trajetória e a sensibilidade do maestro. E esse processo parte de recortes biográficos e musicais para revelar a obra de Waldemar Henrique, capaz de atravessar gerações e guardar a memória afetiva dos amazônidas.  

““Queremos mostrar um Waldemar humano, cercado de afetos, contradições e da intensidade que moldou suas canções. Ele foi um compositor universal, mas nunca deixou de ser profundamente amazônico.”, destaca o diretor Tiago de Pinho, idealizador do projeto. Ele conta que o processo de criação visou aproximar público e personagem. O espetáculo faz parte do Festival SESI Cultura Amazônia em Cena.

Nesse mergulho nas emoções que se relacionam umbilicalmente com a obra do maestro, insere-se Estefânia, tia-mãe de Waldemar Henrique, que é interpretada pela atriz Astrea Lucena. “Ao construir a personagem, percebi que só alguém amorosa poderia ter criado um homem com tamanha amorosidade. Essa generosidade foi minha chave de interpretação”, ressalta Astrea. E o público vai poder conferir uma combinação de música, memória e poesia no espetáculo. “É uma obra feita para emocionar e, ao mesmo tempo, educar. Queremos formar plateia e reforçar a importância de Waldemar Henrique para a cultura brasileira”, pontua Tiago de Pinho.

O roteiro e a direção são assinados por Tiago de Pinho. O maestro será interpretado por três atores, em três fases diferentes: Infância (Khalil Ripardo), adulto (Gabriel Chaves) e idoso (Hugo Sacramento). Teremos além dos atores que cantam as cantoras Renata Del Pinho e Gigi Furtado, sob a direção do maestro Ziza Padilha. No repertório, canções como “Tamba-Tajá”’, “Matinta Pereira”, “Uirapuru” e “Valsinha do Marajó”, como repassa Tiago. 

Reencontros

“Fiz da vida uma canção” já chega com dois trunfos: o retorno da atriz Astrea Lucena aos palcos e o reencontro dela com o universo de Waldemar Henrique. Astrea é conhecida por sua atuação recente em séries e filmes, como “O Escolhido” (Netflix) e “Vatapá e Maniçoba”. “Sim, é um retorno. O palco é a minha casa, e essa casa precisa de aplausos. Voltar ao teatro é voltar para casa”, afirma.

Sobre a personagem Estefânia, Astrea destaca: “O que mais me emocionou foi a generosidade dela em assumir esse lugar de mãe, de forma tão amorosa. Ao imaginar que um homem amoroso só poderia ter sido criado por alguém amoroso, busquei transmitir essa essência na personagem”. 

A atriz relembra a convivência com o maestro. “Conheci Waldemar em 1970, quando fiz o curso de formação de ator da UFPA, hoje Escola de Teatro e Dança. Ele era o diretor. Era um homem leve, gentil, amoroso, brilhante. Sinto-me muito honrada e profundamente emocionada pela sua amorosidade”, recorda.

Em outubro, o Festival SESI Cultura Amazônica em Cena terá no dia 4 apresentação da Orquestra Sustentável SESI, reunindo jovens músicos e convidados: Manoel e Felipe Cordeiro, Andréa Pinheiro, Jade Guilhon e Pelé do Manifesto. Dona Onete canta e encanta no dia 9, e entre os dias 16 e 18 será  a vez da peça “Ver de Ver-o-Peso”, com o Grupo Experiência. 

Ingressos à venda pelo Sympla e na bilheteria do Teatro do SESI, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Em dias de evento, até o início do espetáculo.

Palavras-chave

cultura

espetáculo 'fiz da vida uma canção'
Cultura
