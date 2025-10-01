Capa Jornal Amazônia
'Malês', filme de Antonio Pitanga, estreia no Cine Líbero Luxardo; veja programação

Os filmes "Paris, Texas" e "Retrato de Um Certo Oriente" também ficam em cartaz no cinema até 8 de outubro

Hannah Franco
fonte

Filme Malês, de Antonio Pitanga, estreia em Belém com histórico da revolta dos Malês (Foto: Vantoen PJR)

O Cine Líbero Luxardo abre as portas nesta quinta-feira (2/10) para a estreia do filme nacional Malês (2025), dirigido por Antonio Pitanga. A programação de outubro ainda inclui a versão restaurada em 4K de Paris, Texas (1984), de Wim Wenders, e Retrato de Um Certo Oriente (2024), de Marcelo Gomes. Todos os três filmes ficam em cartaz até 8 de outubro, com possibilidade de sessões extras conforme a procura.

O cinema, localizado na Fundação Cultural do Pará, promete sessões para todas as idades e gostos. Confira a programação a seguir.

Sobre "Malês" (2025)

O longa retrata a Revolta dos Malês, levante organizado por africanos muçulmanos escravizados em Salvador em 1835. Com um elenco que inclui Rocco e Camila Pitanga, filhos do diretor, Bukassa Kabengele, Samira Carvalho e Rodrigo de Odé, o filme mostra a luta de homens e mulheres negros pela liberdade e as dificuldades enfrentadas na Bahia do século 19. Antonio Pitanga interpreta Pacífico Licutan, um dos líderes da revolta, que buscava unir diferentes etnias e religiões na luta contra a escravidão.

O filme já teve pré-estreia em setembro e recebeu ótima repercussão, gerando expectativa para as sessões regulares de outubro.

Horários das sessões

Malês:

  • 2/10 – quinta-feira: 18h50
  • 3/10 – sexta-feira: 15h15
  • 4/10 – sábado: 17h05
  • 5/10 – domingo: 19h50
  • 6/10 – segunda-feira: 15h
  • 7/10 – terça-feira: 17h05
  • 8/10 – quarta-feira: 19h50

Retrato de Um Certo Oriente:

  • 2/10 – quinta-feira: 15h15
  • 3/10 – sexta-feira: 20h10
  • 4/10 – sábado: 15h15
  • 5/10 – domingo: 18h
  • 7/10 – terça-feira: 15h15
  • 8/10 – quarta-feira: 18h

Paris, Texas:

  • 2/10 – quinta-feira: 17h
  • 3/10 – sexta-feira: 17h25
  • 4/10 – sábado: 19h15
  • 5/10 – domingo: 15h15
  • 6/10 – segunda-feira: 17h10
  • 7/10 – terça-feira: 19h15
  • 8/10 – quarta-feira: 15h15

Serviço – Cine Líbero Luxardo

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré – Belém (Fundação Cultural do Pará)

Ingressos: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia)

Pagamento: apenas em dinheiro

Bilheteria: abre 1 hora antes de cada sessão

Palavras-chave

cine líbero luxardo

malês

cinema
Cultura
.
