'Malês', filme de Antonio Pitanga, estreia no Cine Líbero Luxardo; veja programação

O Cine Líbero Luxardo abre as portas nesta quinta-feira (2/10) para a estreia do filme nacional Malês (2025), dirigido por Antonio Pitanga. A programação de outubro ainda inclui a versão restaurada em 4K de Paris, Texas (1984), de Wim Wenders, e Retrato de Um Certo Oriente (2024), de Marcelo Gomes. Todos os três filmes ficam em cartaz até 8 de outubro, com possibilidade de sessões extras conforme a procura.

O cinema, localizado na Fundação Cultural do Pará, promete sessões para todas as idades e gostos. Confira a programação a seguir.

Sobre "Malês" (2025)

O longa retrata a Revolta dos Malês, levante organizado por africanos muçulmanos escravizados em Salvador em 1835. Com um elenco que inclui Rocco e Camila Pitanga, filhos do diretor, Bukassa Kabengele, Samira Carvalho e Rodrigo de Odé, o filme mostra a luta de homens e mulheres negros pela liberdade e as dificuldades enfrentadas na Bahia do século 19. Antonio Pitanga interpreta Pacífico Licutan, um dos líderes da revolta, que buscava unir diferentes etnias e religiões na luta contra a escravidão.

O filme já teve pré-estreia em setembro e recebeu ótima repercussão, gerando expectativa para as sessões regulares de outubro.

Horários das sessões

Malês:

2/10 – quinta-feira: 18h50

3/10 – sexta-feira: 15h15

4/10 – sábado: 17h05

5/10 – domingo: 19h50

6/10 – segunda-feira: 15h

7/10 – terça-feira: 17h05

8/10 – quarta-feira: 19h50

Retrato de Um Certo Oriente:

2/10 – quinta-feira: 15h15

3/10 – sexta-feira: 20h10

4/10 – sábado: 15h15

5/10 – domingo: 18h

7/10 – terça-feira: 15h15

8/10 – quarta-feira: 18h

Paris, Texas:

2/10 – quinta-feira: 17h

3/10 – sexta-feira: 17h25

4/10 – sábado: 19h15

5/10 – domingo: 15h15

6/10 – segunda-feira: 17h10

7/10 – terça-feira: 19h15

8/10 – quarta-feira: 15h15

Serviço – Cine Líbero Luxardo

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro Nazaré – Belém (Fundação Cultural do Pará)

Ingressos: R$ 12 (inteira) | R$ 6 (meia)

Pagamento: apenas em dinheiro

Bilheteria: abre 1 hora antes de cada sessão