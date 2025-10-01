Brasileiros se revoltam com data de estreia de 'O Agente Secreto' no Reino Unido

Usuários brasileiros invadiram o perfil da distribuidora Mubi nas redes sociais para reclamar da data de estreia de O Agente Secreto no Reino Unido. De acordo com a empresa, o filme de Kleber Mendonça Filho estreia por lá em 20 de fevereiro, último dia de elegibilidade para concorrer ao Bafta, o 'Oscar britânico'.

"Como assim 20 de fevereiro no Reino Unido? Tarde demais para as premiações. Muito tarde. Antecipa isso aí", escreveu um internauta. "20 de fevereiro??? Vocês não estão ajudando a campanha do filme no Oscar", explanou outro. Na última temporada de premiações, Ainda Estou Aqui sofreu com problemas similares e acabou perdendo o Bafta de Melhor Filme Estrangeiro para Emilia Pérez.

Quando estreia no Brasil?

Em O Agente Secreto, que estreia no circuito comercial brasileiro no dia 6 de novembro, Wagner Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que foge para o Recife durante a ditadura militar para se reconectar com o filho. Uma vez lá, ele percebe que a cidade está longe de lhe proporcionar a paz que ele esperava.

O longa fez sua estreia mundial no Festival de Cannes, em maio, e saiu com dois prêmios importantes: o de Melhor Diretor, para Kleber Mendonça Filho, e o de Melhor Ator, para Wagner Moura. A premiação dupla, vale notar, é uma prática incomum do festival.