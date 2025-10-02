Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Claucio Lima e grupo Agnus lançam videoclipe em homenagem ao Círio 2025

Canção será exibida no projeto Sons do Pará, em parceria com o Grupo Ágnus

Gustavo Vilhena*
fonte

Claucio Lima e Grupo Ágnus lançam videoclipe em homenagem à Nossa Srª de Nazaré. (Fotos: Alem Viana)

Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, terão uma nova homenagem musical no período que antecede o Círio 2025. O cantor e compositor Claucio Lima lança nesta sexta-feira (3) o videoclipe da canção “Maria, Mãe Rainha de Toda a Criação”, em parceria com o Grupo Ágnus. A estreia será exibida pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo, dentro do projeto Sons do Pará. Esta é a sétima composição do artista dedicada à Virgem de Nazaré.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Claucio Lima confirmou o lançamento e destacou a emoção de participar do momento. “Povo querido e abençoado do estado do Pará, falando com vocês direto do Sons do Pará para anunciar o nosso lançamento, meu e do Grupo Ágnus, que é ‘Maria, Mãe Rainha de Toda a Criação’, em um momento tão especial que é o Círio de Nazaré. É uma alegria e uma satisfação estar, em mais um ano, contando com esse grande projeto para homenagear a nossa mãe, a Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré”, afirmou.

VEJA MAIS

image 3ª edição da Domingueira será realizada Complexo Turístico Ver-o-Rio; confira
A partir das 14h, a orla será transformada em um grande palco de música, unindo cultura e diversão para todos os públicos

image Quatro DJs brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo
Alok, Vintage Culture, Mochakk e Liu representam o Brasil no ranking anual da DJ Mag, referência na cena eletrônica global

Composições para o Círio de Nazaré

Desde 2019, Claucio Lima compõe músicas em homenagem à padroeira dos paraenses. Em 2020, iniciou a parceria com o Grupo Ágnus, de Belém, após conhecer o vocalista e idealizador Léo Lima. “2025 é o sétimo ano consecutivo em que tenho a alegria de compor a música em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. A inspiração vem sempre da referência do tema proposto. Nos últimos cinco anos, juntamente com o Grupo Ágnus, realizamos um projeto ousado para, juntos, celebrarmos esse tempo tão especial para a nossa missão, que é o Círio de Nazaré”, contou o cantor.

image (Fotos: Alem Viana)

Parceria firmada durante a pandemia

Em entrevista ao Grupo Liberal, Claucio lembrou como a amizade com Léo Lima surgiu. “No ano de 2020, durante aquele tempo desafiador da pandemia, nos encontramos nas lives realizadas pela Basílica de Nazaré. Ali, a amizade começou, e agora essa parceria está completando cinco anos. Eles são um grupo referência nas mais importantes cerimônias da sociedade belenense”, destacou.

Ligação com a devoção mariana

O compositor, natural de São Paulo, explicou sua relação com o Círio. “A minha ligação com o Círio nasceu em 2019. Sendo um leigo engajado na vida da Igreja Católica Apostólica Romana, realizei missões por todo o Brasil há 25, 26 anos, quando conheci, em Belém, o padre Luiz Carlos. Ele foi meu primeiro contato na cidade e hoje reside em Bragança. Naquele tempo, padre Luiz era reitor da Basílica de Nazaré e, na oportunidade em que estive em Belém, ele me apresentou à devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que se traduz publicamente no Círio. Então, sendo músico católico, veio a primeira inspiração e a primeira composição, que foi ‘Senhora de Nazaré’”, relatou.

O videoclipe de “Maria, Mãe Rainha de Toda a Criação” será exibido no projeto Sons do Pará, dentro da programação da TV Liberal, nesta sexta-feira (3).

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio de nazaré 2025

Nossa Senhora de Nazaré

claucio lima

grupo ágnus

Sons do Pará

TV Liberal
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Papatinho é indicado ao Grammy com álbum que celebra o funk carioca

O álbum indicado está disponível nas plataformas digitais e conta com participações especiais como de Anitta e MC Marcinho

02.10.25 23h12

SERIADO

Equipe de ‘Arcanjo Renegado’ roda cenas no Rio em locações que simulam o Pará para nova temporada

Ator Begê Muniz brincou sobre bastidores e mostra ambientação que simula o estado do Norte

02.10.25 22h43

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

SERIADO

Equipe de ‘Arcanjo Renegado’ roda cenas no Rio em locações que simulam o Pará para nova temporada

Ator Begê Muniz brincou sobre bastidores e mostra ambientação que simula o estado do Norte

02.10.25 22h43

Prepare o bolso!

Festival de Parintins: quais os preços de passagens e ingressos?

Alta demanda exige planejamento: conheça as rotas disponíveis e os custos para participar do espetáculo cultural no coração do Amazonas

02.06.25 15h44

Novela turca

Como assistir novela turca grátis no Youtube com legenda em português? Confira o tutorial

Confira o passo a passo para assistir novelas turcas nos canais oficiais da plataforma

23.05.25 16h00

Novela Turca

Conheça três novelas turcas com finais felizes para curtir no Dailymotion

Confira três indicações de novelas sem tanto drama; saiba mais

05.05.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda