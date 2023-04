Circo Americano promove sessão especial e gratuita adaptada para pessoas com TEA

No mês mundialmente dedicado à conscientização sobre o autismo, marvado por programações que buscam informar a sociedade em geral e combater o preconceito que sofrem as pessoas portadoras de espectros autistas, o Circo Americano decidiu promover uma sessão especial. Neste domingo de Páscoa (9), a partir das 10h30, no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, a trupe vai realizar o “Espetáculo Inclusivo”, com show adaptado que traz menos luzes e barulho, dedicado às pessoas com deficiência ou nos espectros autista e TDAH.

Segundo o diretor do Circo Americano, Nickolas Stevanovich, as pessoas com deficiência terão direito à gratuidade na entrada, mediante comprovação através de laudo ou carteirinha, e o acompanhante pagará apenas meia-entrada. “O espetáculo contará com luzes suavizadas, música acústica com som ambiente para maior redução de ruídos e distrações. A apresentação não terá atrações com motos (Globo da Morte e Freestyle Motocross)”, explicou.

Ainda segundo o diretor, o circo adaptado é uma iniciativa inovadora que busca incluir crianças, jovens e adultos em um ambiente que na maioria das vezes não é acessível para eles. “É muito satisfatório poder levar a alegria, arrancar gargalhadas e divertir a todos com o que amamos fazer”, afirmou.

O pequeno Arthur, de 8 anos, não esconde o entusiasmo de ver a magia do circo de pertinho pela primeira vez. A mãe, Ana Clara Maciel, pretende levar o pequeno para o espetáculo e diz que sente muito feliz com a iniciativa. “É muito importante ver o quanto a questão acerca do TEA está se tornando mais presente na sociedade. E nem deve ser diferente, porque essas é uma causa de todos, em prol de um lugar melhor para nossas crianças, com mais respeito e inclusão”, destacou.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva.

Agende-se

“Espetáculo Inclusivo” do Circo Americano

Data: 09/04

Hora: 10h30

Local: Circo Americano (Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará – Av. Centenário, 1052, Val-de-Cans, Belém

Valor: Entrada gratuita para as Pessoas com Deficiência (PcD); até um acompanhante paga meia-entrada