Circo Americano chega a Belém com atrações internacionais

Chega a Belém pela primeira vez, o Circo Americano, opção de diversão para a criançada e toda a família. A partir do dia 6 de janeiro o circo ficará com a estrutura toda montada no Shopping Bosque Grão-Pará. No dia da estreia, a apresentação será às 20h30. Ingressos no local. Os valores variam entre R$25,00 a R$140,00 reais dependendo da localidade.

A previsão inicial é que o circo passe uma temporada de dois meses na capital paraense. Ele traz atrações exclusivas para essa temporada de 2023 com artistas de várias partes do mundo, banda ao vivo e um mega show de freestyle Motocross, aonde as motos voam a mais de 15 metros de altura.

As sessões, que duram aproximadamente duas horas, contam com mais de 20 atrações. Entre os artistas que compõem cada apresentação, o público vai apreciar os trapezistas, equilibristas, acrobatas, motocross, globo da morte, pêndulo, palhaços, dentre outras manifestações artísticas.

VEJA MAIS

Vem atração diretamente dos Estados Unidos. Palhaços vindo diretamente do Chile e demais outros artistas que compõem o espetáculo que são de várias partes do mundo como Espanha, França, Japão, Chile, Brasil, Equador, Argentina, Colômbia, Polônia, Austrália.

O Circo Americano surgiu em 2018 e vem percorrendo várias capitais, a ideia é passar por vários países da América do Sul. São mais de 250 toneladas de equipamentos, uma grande estrutura com tudo de mais moderno e novo para o público.

A cultura do Circo

De acordo com alguns estudos, a arte do circo, pertencente a cultura popular, é uma arte que existe desde a antiguidade. Na China, foram encontradas pinturas com quase 5000 anos mostrando contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Os guerreiros chineses usavam a acrobacia como forma de treinamento, já que isso exigia força, flexibilidade e agilidade.

No Brasil, surgiu no século XIX com famílias vindas da Europa. Estas famílias se manifestavam em apresentações teatrais. Os ciganos, vindos também da Europa, apresentavam-se ao público, demonstrando habilidades como doma de urso e cavalos, além de ilusionismo.

Algumas atrações foram adaptadas ao estilo brasileiro. O palhaço europeu, por exemplo, era menos falante, usando a mímica como base, já no Brasil, o palhaço fala muito, utilizando de comédia sorrateira, e também de instrumentos musicais, como o violão. Os palhaços brasileiros que fizeram mais sucesso nos circos brasileiros foram: Carequinha, Arrelia, Torresmo e Piolin.

Curiosidades

O circo chegou ao Brasil no final do século 19

Existe uma lei feita para as crianças que trabalham no circo. Ela obriga as escolas municipais e estaduais de todas as cidades a receberem alunos nômades, mesmo quando não possuem vagas.

O dia 27 de março é dia do circo. Faz referência ao nascimento do palhaço Piolin.

Antes muito tradicional era comum assistir números de elefantes, leões e cavalos nos circos. Atualmente, porém, alguns estados brasileiros já proíbem as apresentações de animais em espetáculos circenses. A proibição também é frequente em diversos países, como a Grécia, China, Peru, entre outros.

Serviço:

Circo Americano

Local: shopping Bosque Grão Para

Hora: Diariamente às 20h30. Mas Sábado, Domingo e Feriados 16h 18h 20h30.

Ingressos: Os valores variam entre R$25,00 a R$140,00 reais dependendo da localidade.

Obs: Os espetáculos sempre são completos independe do dia e horário