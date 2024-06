Whoopi Goldberg recria cenas de ‘Mudança de Hábito 2’ com elenco em aniversário de 30 anos do filme

A atriz norte-americana Whoopi Goldberg reuniu alguns membros do elenco de “Mudança de Hábito 2: Mais Loucuras no Convento” em aniversário de 30 anos do filme. Durante a celebração, os artistas recriaram cenas musicais do longa, como “Oh Happy Day” e “Joyful, Joyful”, e emocionaram a plateia. A ABC transmitiu o encontro.

Whoopi Goldberg interpretou Doloris Van Cartier, cantora que, ao testemunhar um assassinato, é colocada no programa de proteção à testemunha em um convento. O primeiro filme da duologia estreou em 1992.

Ao lado de uma parte do grupo de atores responsáveis pelo coral da produção, Whoopi refez a cena de “Oh Happy Day”. Ryan Toby, ator que deu vida a Ahmal, liderou o momento. Confira abaixo.

Tanya Trotter tomou à frente do vocal de “Joyful, Joyful”, que antes era de Lauryn Hill. Whoopi Goldberg se emocionou com a reunião e foi às lágrimas, afirmando que todos se reconhecem em seus personagens e, por esse motivo, os filmes continuam sendo amados após 30 anos.

A atriz fala com frequência sobre um novo longa de “Mudança de Hábito”, segundo a revista Variety. Whoopi já revelou que gostaria de ter Lizzo e Keke Palmer na terceira produção, que estaria em desenvolvimento há anos.

Assista ao trailer de “Mudança de Hábito” (1992)

Os filmes “Mudança de Hábito” (1992) e “Mudança e Hábito 2: Mais Loucuras no Convento” (1993) estão disponíveis na Disney+.

Assista ao trailer de “Mudança e Hábito 2: Mais Loucuras no Convento” (1993)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)