Whoopi Goldberg proíbe em testamento o uso de holograma após sua morte

A atriz estadunidense Whoopi Goldberg proibiu o uso de sua imagem para criação de hologramas quando ela não estiver mais viva. Aos 67 anos, a também comediante revelou ter feito um testamento, escrito há 15 anos, explicando o motivo da proibição. "Não quero ser um holograma", decretou a famosa freira do filme "Mudança de Hábito" (1992).

Em um certo momento o talk-show "The View", Whoopi disse que se assusta com a tecnologia. "Eles não perguntam a você, essa é a questão. Apenas fazem isso, e então você diz: ‘Ei, não é o Tupac?’", exemplificou a atriz, já que o rapper Tupac morreu em 1996 e utilizaram de sua imagem para uma apresentação no Coachella de 2012. "Eu não quero isso. É um pouco esquisito, assustador", opinou a atriz.

De acordo com a revista People, a atriz disse que após morrer deseja ser cremada, para virar “poeira ao vento”. “[Dessa forma] Vou dar a volta ao mundo, vou estar em todos os lugares. Posso estar no seu quintal. Não quero que as pessoas se sintam obrigadas a vir ao cemitério. Se você quer se lembrar de mim, lembre-se de mim”, disse a atriz.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)