Veja as produções disponíveis em streamings para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+

Como um marco histórico, o mês de junho representa o orgulho LGBTQIA+, marcado pela Rebelião de Stonewall, em 1969, que gerou inúmeras manifestações nos Estados Unidos que marcaram o início de uma história de luta pelos direitos comunitários em vários outros países, inclusive no Brasil.

Pensando nisso, o Disney+ e Star+ listou algumas produções disponíveis nas plataformas que possuem enredos e personagens que merecem ser exaltados nesse e em todos os outros meses do ano. Confira abaixo:

A CASA DA CORUJA

Nesta divertida série animada, Luz é uma adolescente humana que, por acaso, tropeça em um portal para um mundo mágico. Repleto de mistérios e encantos, ela faz amizade com Eda, uma bruxa rebelde, e King, um guerreiro minúsculo. Mesmo sem ter habilidades mágicas, Luz vai atrás de seu sonho: tornar-se uma bruxa. Para isso, a jovem topa ser aprendiz de Eda. Com personagens complexos e uma trama inteligente, A Casa da Coruja aborda questões LGBTQIA+ e de autoconhecimento.

SEGREDOS MÁGICOS (2020)

Segredos Mágicos, faz parte do projeto Pixar SparkShorts, uma coleção de curtas produzidos individualmente que abordam a produção cinematográfica em menor escala e diferentes assuntos. A animação conta a vida de Greg, que apesar de ter uma vida completa com uma família que lhe ama e um cachorrinho indisciplinado, guarda um segredo. Com a ajuda de seu cãozinho e um pouco de magia, ele aprenderá que nunca teve nada a esconder.

MUNDO ESTRANHO (2022)

O longa acompanha as aventuras de três gerações de uma lendária família de exploradores, a família Clade. Mais do que uma animação para toda a família, com uma importante mensagem sobre o meio ambiente, é também um show de representatividade. Durante a produção, o público conhece Ethan, um adolescente negro e assumidamente gay. Em nenhum momento da trama isso é questionado ou faz parte do conflito da história, sendo apenas uma característica do personagem que é encantador.

LOVE, VICTOR

Essa divertida e emocionante série é situada no mesmo mundo do filme de 2018, Love, Simon; e fala sobre amadurecimento. Com três temporadas, ela acompanha o jovem Victor (Michael Cimino), que se muda do interior do Texas para a cidade de Atlanta, ambos nos Estados Unidos. Além de precisar se adaptar à sua nova vida, ele também passa a navegar por novos sentimentos enquanto busca entender a própria sexualidade.

CRUSH: AMOR COLORIDO

A trama é uma divertida comédia romântica adolescente que acompanha a história de Paige (Rowan Blanchard), que entra para o time de atletismo da escola para ficar perto de sua grande paixão. No entanto, à medida que ela se aproxima da menina de quem gosta, Paige começa a descobrir que talvez seu match perfeito seja outra pessoa.

POSE

Com três temporadas, o drama acompanha os ícones e os protagonistas da ballroom culture (grandes bailes com competição de dança, figurino e performance) de Nova York, nos Estados Unidos, nas décadas de 1980 e 1990. Na produção, o público entra na vida de vários personagens LGBTQ+ e conhece os seus talentos, desafios e preconceitos enfrentados com o passar dos anos, incluindo o descaso e o estigma imposto pela epidemia de HIV.