Titanic: equipe que trabalhava durante as filmagens diz ter sido drogada acidentalmente; entenda

A estreia do filme Titanic acabou de completar 25 anos e uma informação dos bastidores viralizou após membros da equipe relembrarem um momento inusitado que ocorreu durante a gravação do filme. De acordo com os funcionários, eles foram drogados acidentalmente ao ingerir, durante um jantar no set, uma sopa de mariscos que continha fenciclidina, um tipo de droga alucinógena.

O incidente teria ocorrido no dia 9 de agosto de 1996, no set localizado em Halifax, no Canadá. Até hoje, a equipe conta que as autoridades não descobriram o responsável por inserir o alucinógeno no alimento servido pelo serviço de buffet.

"Nós tínhamos uma sala para os contrarregras e os eletricistas, e um dos caras começou a falar muito rápido. Ele era um cara grande, e perguntou 'Vocês estão bem? Porque eu não estou. Sinto como se estivesse sob o efeito de alguma coisa'", contou o funcionário Jake Clarke, ao site Vulture.

Segundo Clarke, nem mesmo James Cameron, diretor do longa, escapou dos efeitos da sopa batizada com a droga. "Vimos ele correndo pela porta, com um figurante atrás. Ele [James Cameron] dizia 'tem alguma coisa em mim, tire isso!.’”

O ator Bill Paxton também ingeriu o ensopado e foi levado ao Dartmouth General Hospital, junto a Cameron e aos funcionários que estavam sob os efeitos da droga. Os protagonistas Kate Winslet e Leonardo DiCaprio não estavam presentes na ocasião.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editora web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)