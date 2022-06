Titanic completa 25 anos e será relançado nos cinemas em 3D

Um clássico do cinema, o filme Titanic, retornará às telonas em 2023, com versão remasterizada em 3D 4K. O retorno marca os 25 anos do lançamento do filme que traz o casal Jack e Rose, interpretados por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. As informações são do site Deadline.

O filme arrecadou uma das maiores bilheterias da história do cinema, US$ 2,201 bilhões por todo o mundo. Espera-se que a Disney lance internacionalmente o filme no dia 10 de fevereiro. Já a Paramount, que possui os direitos de distribuição nos EUA, não definiu data.

A trama aborda a história de Jack, um artista pobre que ganha um bilhete para o Titanic em uma mesa de apostas e uma jovem rica que o conhece, quando o mesmo tenta salvá-la. Os dois se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912.

Além de movimentar a web com cenas corriqueiras do romance do casal, o filme também alimentou um questionamento na internet, com base na cena de partir corações onde Jack e Rose lutam pela sobrevivência e encontram uma porta de madeira, mas somente Rose consegue ficar em cima e se salvar ao ser resgatada por um bote e Jack morre congelado.

Em 2017, as estudantes Abigail Wicks, Christy Zhang, e Julia Damato, de Westminster, na Inglaterra, testaram que sim, era possível os dois terem sobrevivido e ganharam uma competição matemática (Reprodução / Internet)

Além dos memes "Os dois cabiam em cima da porta", a temática foi motivo de pesquisa matemática. Em 2017, as estudantes Abigail Wicks, Christy Zhang, e Julia Damato, de Westminster, na Inglaterra, testaram que sim, era possível os dois terem sobrevivido. Os alunos ganharam uma competição matemática com o experimento. “Nós testamos o quão flutuante a porta seria, e o quanto isso mudaria com duas pessoas em cima”, afirmou Abigail, em entrevista a uma revista na época destacando que levando em consideração a água salgada, a madeira, se os dois prendessem os coletes em baixo da porta e se aconchegassem, a porta não afundaria. Mesmo que a sobrevivência de ambos não fosse garantida.

Várias teorias foram criadas para explicar que Jack e Rose cabiam em cima da porta (Reprodução / Internet)

