Lego anuncia lançamento de réplica gigante do Titanic

A Lego anunciou que será lançada a réplica do Titanic. Este será o maior conjunto da empresa, que terá mais de 9 mil peças e medirá 1,35 metro de comprimento.

O anúncio foi feito pelo perfil da Lego nas redes sociais. Segundo a publicação, o produto estará disponível a partir do dia 8 de novembro e custará US$ 629,99 (ou seja, R$ 3.472). Mas ainda não se sabe quando o brinquedo será lançado no Brasil.