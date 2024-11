Tecno Barca Bailique se expande com a Mostra Cine Catraia no Cine Dira Paes

A sala Cine Dira Paes, localizada no Palacete Pinho, no bairro da Cidade Velha, recebe nos dias 14 e 21 de novembro, duas sessões de cinema da Mostra Cine Catraia. As exibições fazem parte do projeto Tecno Barca Bailique, selecionado pelo edital Banco da Amazônia.

Com sessões gratuitas, a mostra tem curadoria de Rayane Penha e realização da Associação da Cia Gira Mundo. A mostra apresenta uma seleção de filmes que refletem as realidades e desafios enfrentados pelas comunidades do Pará e do Amapá.

Com temáticas que se entrelaçam, as obras oferecem um mosaico rico em narrativas e visões sobre questões socioambientais, culturais e identitárias da região. Cada filme aborda diferentes aspectos da vida local, desde a busca por recursos naturais até as memórias de comunidades ribeirinhas, contribuindo para uma compreensão mais profunda dos dilemas enfrentados por seus habitantes.

Essa diversidade de histórias busca enriquecer a experiência do espectador, mas também promover um diálogo sobre a sustentabilidade, a preservação das culturas e as urgências sociais presentes no cotidiano amazônico. E também será uma oportunidade ao público de entrar no Palacete Pinho, que foi restaurado e reabilitado, sendo hoje sede da Escola Municipal de Artes, vinculada à Secretaria de Educação.

Entre os filmes selecionados está o paraense “Uma escola no Marajó”, com direção de Camila Kzan. A obra tem 21 minutos e retrata a história de estudantes da Escola Sítio Porto Alegre que precisam de barco para chegar até o local. Além disso, o Professor Rui, a nova diretora Leidi e o barqueiro escolar Raimundo mostram os desafios diários.

Açaí (Amapá); Cabana (Pará); E nós tínhamos água à vontade (Amapá); e Encantes (Amapá), também estão disponíveis.

Além da Mostra Cine Catraia, ainda vão ocorrer visitas guiadas à exposição “Tecno Barca Bailique”, aberta até 20 de dezembro, no Espaço Cultural Banco da Amazônia. O projeto selecionado pelo edital de apoio cultural da instituição tem iniciativa da Associação Gira Mundo, o projeto promove reflexão e diálogo sobre as interações entre arte e as realidades vividas nas comunidades ribeirinhas do Brasil.

São 23 obras, incluindo 15 fotografias, 7 videoarte e uma instalação sonora, organizadas em três ambientes. A Ilha das Imagens destaca a memória social e ambiental do território, enquanto a Ilha Audiovisual exibe vídeos que relatam as urgências socioambientais da região. Já a Ilha das Narrativas proporciona uma experiência sensorial, onde os visitantes podem ouvir histórias contadas por moradores locais.

Com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, a exposição oferece uma imersão em uma década de vivências artísticas nas comunidades do Arquipélago do Bailique, no litoral do Amapá, refletindo a interação entre arte, educação e meio ambiente.

Agende-se

- Mostra Cine Catraia

Data: 14 e 21 de novembro de 2024

Hora: 14h30 às 16h30

Local: Cine Dira Paes – Entrada pela R. São Boaventura, 135- Cidade Velha, Belém-PA

- Exposição Tecno Barca Bailique

Data: aberta até dia 20 de dezembro, com visitas guiadas de segunda a sexta-feira

Hora: 10h às 16h

Local: no Espaço Cultural Banco da Amazônia, Av. Presidente Vargas, 800 - Belém-PA