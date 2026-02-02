Semana do Cinema tem ingressos a partir de R$ 10; confira datas e filmes em cartaz

A primeira Semana do Cinema de 2026 já tem data marcada e promete atrair milhares de espectadores às salas de exibição em todo o país. A campanha começa nesta quarta-feira (5) e segue até 11 de fevereiro, com ingressos a partir de R$ 10, válidos inclusive aos fins de semana.

A ação, que já virou tradição entre os cinéfilos brasileiros, oferece valores promocionais para sessões tradicionais em redes de cinema de todo o Brasil. Durante o período, os ingressos custam R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 nos demais horários. Ficam de fora apenas pré-estreias, shows e salas especiais.

O que é a Semana do Cinema?

A iniciativa é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da ABRAPLEX, Ingresso.com e Grupo Consciência. Em sua 8ª edição, a campanha já levou mais de 23 milhões de pessoas aos cinemas desde sua criação.

Além dos ingressos mais baratos, o público também encontra combos promocionais de pipoca e refrigerante, com preços reduzidos, conforme a política de cada rede participante.

A expectativa do setor é superar os números da última edição, realizada em agosto de 2025, quando mais de 3,4 milhões de ingressos foram vendidos em todo o país.

Entre as redes que integram a ação estão:

Arteplex

Cineart

Cinemark

Cinesystem

GNC Cinemas

Cinépolis

Moviecom

UCI Cinemas

Filmes em cartaz entre 5 e 11 de fevereiro

Durante a campanha, diversos títulos poderão ser assistidos a preços acessíveis. Confira alguns dos destaques:

🎬 Avatar: Fogo e Cinzas

Gênero: ação, aventura e drama

Classificação indicativa: 14 anos

Direção: James Cameron

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do filho mais velho, Jake Sully e Neytiri enfrentam uma nova ameaça em Pandora: o Povo das Cinzas, uma tribo Na’vi conhecida por sua relação com o fogo e por sua postura agressiva. O conflito coloca em risco o equilíbrio do planeta e o futuro das alianças entre os povos.

🎬 Zootopia 2

Gênero: animação, aventura e comédia

Classificação indicativa: livre

Direção: Jared Bush

Na aguardada continuação, Judy Hopps e Nick Wilde retornam à movimentada Zootopia para investigar um novo mistério que ameaça o equilíbrio entre as diferentes espécies da cidade. A dupla precisa lidar com antigos preconceitos, novos desafios e alianças inesperadas enquanto tenta manter a harmonia em uma sociedade cada vez mais complexa.

🎬 Destruição Final 2

Gênero: ação e suspense

Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Ric Roman Waugh

Após os eventos do primeiro filme, a humanidade volta a enfrentar uma ameaça global ainda mais devastadora. Com cidades à beira do colapso, um grupo de sobreviventes precisa agir contra o tempo para impedir uma catástrofe irreversível que pode mudar o destino do planeta.

🎬 A Empregada

Gênero: drama e suspense

Classificação indicativa: 16 anos

Direção: Paul Feig

A trama acompanha a rotina de uma jovem que passa a trabalhar na casa de uma família aparentemente perfeita. Aos poucos, segredos perturbadores vêm à tona, revelando relações de poder, abuso e manipulação que transformam o ambiente doméstico em um cenário de tensão constante.

🎬 O Agente Secreto

Gênero: suspense e espionagem

Classificação indicativa: 16 anos

Direção: Kleber Mendonça Filho

Em meio a uma missão sigilosa, um agente precisa lidar com traições, jogos políticos e decisões morais extremas. Quando sua identidade passa a ser ameaçada, ele se vê obrigado a questionar em quem realmente pode confiar enquanto tenta concluir a operação.

🎬 Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Gênero: drama

Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Chloé Zhao

Inspirado no romance homônimo, o filme retrata a vida de Agnes e William Shakespeare antes da criação de Hamlet, explorando o impacto da perda do filho Hamnet. A narrativa aborda luto, maternidade e criatividade, revelando como a dor influenciou uma das obras mais célebres da literatura mundial.

🎬 O Som da Morte

Gênero: terror e suspense

Classificação indicativa: 18 anos

Direção: Corin Hardy

Uma série de acontecimentos inexplicáveis passa a assombrar um grupo de pessoas ligadas por um mesmo som misterioso. À medida que o ruído se repete, o medo cresce e revela uma presença sombria que transforma o silêncio em ameaça mortal.