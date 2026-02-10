Capa Jornal Amazônia
'Retratos Fantasmas': filme de diretor cotado ao Oscar 2026 será exibido no Sesc Ver-o-Peso

“Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, revisita a memória dos cinemas de rua do Recife e integra a programação gratuita do CineSesc nesta quarta-feira (11)

Riulen Ropan
fonte

Ambientado no centro do Recife ao longo do século XX, “Retratos Fantasmas” propõe uma viagem sensível pela memória das antigas salas de cinema da capital pernambucana. (Foto: Divulgação)

A unidade do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém, recebe nesta quarta-feira (11) mais uma sessão do CineSesc, com exibição, às 19h, do documentário “Retratos Fantasmas”, do diretor Kleber Mendonça Filho, um dos nomes mais relevantes do cinema brasileiro contemporâneo. Reconhecido por obras de forte impacto crítico e estético, o cineasta vive um momento de projeção internacional ao concorrer ao Oscar 2026 com o filme “O Agente Secreto”, indicado em quatro categorias.

Ambientado no centro do Recife ao longo do século XX, “Retratos Fantasmas” propõe uma viagem sensível pela memória das antigas salas de cinema da capital pernambucana, espaços que chegaram a reunir milhões de espectadores e hoje sobrevivem como ruínas carregadas de histórias. A partir de imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento, o documentário constrói um painel afetivo sobre o cinema de rua e sua relação com a vida urbana, oferecendo ao público uma experiência imersiva que ultrapassa o registro histórico. 

Para o jornalista e colunista de cinema do jornal O Liberal, Marco Antônio Moreira, o documentário reafirma uma das marcas centrais das obras de Kleber Mendonça Filho: a valorização da memória como elemento vivo e essencial para a compreensão do presente. Segundo ele, o diretor transforma o resgate das antigas salas de cinema em um gesto de humanidade, ao destacar afetos, histórias e pessoas que fizeram parte desses espaços. “É um documentário sobre o cinema de rua do Recife, mas que de algum modo é o cinema de rua do mundo inteiro, inclusive de Belém”, observa.

VEJA MAIS

image Fernanda Torres, Kleber Mendonça e Wagner Moura viram Bonecos de Olinda e atriz reage
Homenagem a Fernanda Torres repete feito de anos anteriores, com inspiração de sua roupa do Globo de Ouro

image O Circo Ver-a-Lona inicia nesta terça-feira,10, a circulação do espetáculo Aconteceu no Circo
“Aconteceu no Circo”, inspirado em obra de Marton Maués, circulará por Colares, Bragança e Soure com incentivo à leitura e acesso cultural

image Filme ‘Quem Quer?’ expõe em Belém a saga de ser cidadão indígena no Brasil
Curta-metragem será exibido pela primeira vez, na UFPA, nesta quarta (11) e trata do apagamento da identidade indígena e da política de cotas para ingresso no ensino superior

Marco Antônio destaca ainda que, embora o documentário tenha sido amplamente elogiado pela crítica em seu lançamento, não alcançou o público que merecia, reflexo de uma resistência histórica ao gênero documental. Para ele, o atual reconhecimento internacional do diretor pode despertar um novo interesse pelo filme. “Espero que as pessoas se interessem em assistir esse trabalho que é belíssimo”, afirma.

Cinéfilo e frequentador das salas de cinema desde a infância, o jornalista relata que “Retratos Fantasmas” desperta memórias pessoais ligadas a cinemas tradicionais da capital paraense, como Olímpia, Palácio e os antigos Cinemas 1, 2 e 3. A identificação emocional, segundo ele, é quase inevitável para quem viveu intensamente a experiência do cinema de rua. “O que ele [Kleber] fala sobre o cinema de Recife é o que eu falaria sobre o cinema de Belém”, diz, ressaltando o caráter universal do filme e seu desfecho enigmático, que convida o espectador à reflexão.

Além do documentário, a programação do CineSesc segue com produções nacionais e internacionais. Na quinta-feira (12), às 19h, o público poderá conferir o curta-metragem paraense “Americana”, que tem a influenciadora digital Leona Vingativa entre as protagonistas. A trama acompanha cinco amigas detidas após uma briga em praça pública motivada por uma traição, e revela, durante os depoimentos na delegacia, segredos e verdades inesperadas. A sessão será seguida de um debate e é realizada em parceria com a Grito Filmes e a Inovador Talvez Filmes.

Sesc Castanhal

Já na unidade do Sesc em Castanhal, nesta quarta-feira (11), às 18h, será exibido o longa alemão “Meu Bolo Favorito”, que narra a história de Mahin, uma mulher de 70 anos que vive sozinha em Teerã e decide revitalizar sua vida amorosa após um encontro com amigas. Misturando comédia dramática, drama e romance, o filme contará com legendas acessíveis e integra a programação gratuita do espaço.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

