O Circo Ver-a-Lona inicia nesta terça-feira,10, a circulação do espetáculo Aconteceu no Circo

“Aconteceu no Circo”, inspirado em obra de Marton Maués, circulará por Colares, Bragança e Soure com incentivo à leitura e acesso cultural

O Liberal
fonte

Em cena, a Palhaça Estrelita e o Malabarista Tutu conduzem uma apresentação multilinguagem que combina palhaçaria, malabarismo e narração (Marton Maués)

O Circo Ver-a-Lona iniciou neste mês de fevereiro a circulação de seu espetáculo "Aconteceu no Circo". A produção percorrerá escolas da rede pública municipal de ensino em três municípios paraenses: Colares, Bragança e Soure, no arquipélago do Marajó. O projeto é contemplado pelo Edital nº 005/2025 – Fomento à Circulação de Projetos Culturais, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB – Lei nº 14.399/2022).

Voltado ao público infantil, "Aconteceu no Circo" é uma contação de histórias inspirada em quatro contos do livro "Guarda-chuva no chuveiro e outros contos", do escritor e diretor Marton Maués. A obra explora o universo infantil, a imaginação, o encantamento e as múltiplas formas de brincar e perceber o mundo.

Em cena, a Palhaça Estrelita e o Malabarista Tutu conduzem uma apresentação multilinguagem que combina palhaçaria, malabarismo e narração. Romana Melo interpreta a Palhaça Estrelita e também é responsável pela contação. Artur Dória atua como malabarista e cuida dos efeitos sonoros.

Objetivos e Acesso à Cultura

Um dos objetivos do projeto é incentivar o interesse pela leitura através das linguagens do teatro e do circo. A circulação também visa ampliar o acesso à produção artística, levando as apresentações a comunidades com pouco acesso a atividades culturais e a públicos em situação de vulnerabilidade social.

Como contrapartida social, exemplares do livro "Guarda-chuva no chuveiro e outros contos" serão doados às bibliotecas das escolas participantes. Há ainda uma apresentação prevista em Belém, no Instituto Filippo Smaldone, que atende pessoas com deficiência auditiva, contando com intérprete de Libras.

Equipe e Produção

O texto e a direção são de Marton Maués. O figurino e a visualidade cênica foram criados por Anibal Pacha, com confecção de Nando Confecções. A realização é do Circo Ver-a-Lona, com produção geral da Agridoce Artes e Produções e produção executiva de Ana Maria Gama. A ilustração é de Marton Maués e a arte gráfica, de Élcio Lima, com Ítalo Pacheco responsável pelo social media.

Apoio e Fomento Cultural

A circulação é financiada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), via Edital nº 05/2025. O projeto conta com apoio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e fomento cultural da Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult-PA), em parceria com o Ministério da Cultura – Governo Federal.

Serviço

  • 10/02 – Colares: Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Balãozinho Vermelho
  • 11/02 – Bragança: Escola Municipal Regina Gonçalves Ferreira – Colônia Benjamin Constant
  • 25/02 – Belém: Instituto Filippo Smaldone
  • 03/03 – Soure: Escola Zeneida Lima de Araújo – Instituto Caruanas do Marajó – Cultura e Ecologia
Cultura
