Quem é o novo Superman? Conheça David Corenswet, ator escalado para viver o herói da DC

O norte-americano David Corenswet é o escolhido para viver Clark Kent, o Superman, em novo filme do herói da DC. O ator de 31 anos já participou de outras produções, como filmes e séries. Dirigido por James Gunn, o longa chega aos cinemas em 2025.

David atuou em “Pearl” (2022), ao lado de Mia Goth, e deu vida ao Projecionista. Já em “Twisters” (2024), ele interpretou Scott. No filme “The Greatest Hits” (2024), o ator foi Max Enders, e em “Look Both Ways” (2022), Jake.

Nas séries “Lady in the Lake” (2024), “The Politician” (2019-2020), “Hollywood” (2020) e “We Own Thi8s City” (2022), David atuou como Allan Durst, River Barkley, Jack Castello e David McDougal.

Nascido em 1993, o ator é natural da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Há um ano, David Corenswet é casado com Julia Best Warner.