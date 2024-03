Oscar 2024: qual a história de 'Barbie'? Veja a sinopse do filme indicado

Um dos maiores sucessos bilheteria dos últimos tempos, o filme "Barbie" é uma das obras indicadas ao Oscar 2024, que ocorre neste domingo (10) no Teatro Dolby em Los Angeles (Estados Unidos). O filme, com a direção de Greta Gerwing, foi bastante aclamado pelo público jovem, que sentiu nostalgia da infância quando brincavam com a boneca. Lançado em 20 de julho 2023 no Brasil, a estética rosa se tornou uma febre por todos os cantos do país

Qual a história de "Barbie"?

No live-action, Barbie é um das mais diversas versões da boneca que vive na Barbieland, o mundo mágico das Barbies. Lá, todas as bonecas vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir festas sem hora para acabar.

Mas, a uma das Barbies (vivida por Margot Robbie), chamada "Barbie Perfeita", começa a se perguntar que, talvez, a vida não seja tão perfeita assim como todas imaginam. Suas dúvidas sobre o sentido de sua existência passa a alarmar as outras Barbies. Logo, a vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e ela acaba saindo da Barbieland e vai para o mundo real com seu parceiro Ken (Ryan Gosling) para tentar descobrir para que foi feita.

Ao encarar o mundo real, a boneca se surpreende com o jeito contrário sistemático em que ela vive com suas amigas e precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca. Enquanto a boneca encontra dificuldades para de adaptar, Ken fica fascinado pelo mundo real e como os homens têm mais apreço pela sociedade.

O boneco, então, que sempre tentava chamar a atenção e conseguir o amor de Barbie, fica deslumbrado com o patriarcado e passa a se voltar contra a boneca. Ao final, Barbie aprenderá uma importante lição sobre a vida e o que realmente importa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)