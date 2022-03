Nicolas Cage quer ser vilão do Batman e já escolheu personagem: 'Estou pronto'

Uma das estreias mais esperadas dos cinemas, Batman chegou às telonas e conquistou o coração do público, da crítica e até mesmo de alguns atores de Hollywood, que estão desejando um papel no próximo filme. O ator Nicolas Cage está se candidatando para ser um vilão e rival do homem-morcego.

Segundo Cage, seu papel ideial seria o vilão Cabeça de Ovo. Criado para uma série de televisão do Batman, exibido na década de 1960. “Acho que quero dar uma chance ao Cabeça de Ovo. Acho que poderia interpretá-lo de forma absolutamente assustadora. Tenho um conceito para o Cabeça de Ovo. Então, façam com que eles saibam lá na Warner Bros [estúdio responsável por Batman]. Estou pronto para o Cabeça de Ovo”, afirmou em entrevista ao canal Fox.

Cabeça de Ovo

O vilão Cabeça de Ovo não veio dos quadrinhos, como a maioria dos demais personagens, ele foi criado especialmente para a série do Batman. Interpretado por Vincent Price, o ator que ficou marcado na história pela carreira em filmes de terror.

Seu nome verdadeiro é Edgar Heed, era um criminoso extremamente inteligente e que descobre que o Batman, é na verdade, Bruce Wayne. O vilão tinha algumas caracteristicas bem peculiares, uma delas era de se alimentar apenas de ovos "selecionados".

Cabeça de Ovo quase voltou às telas em Batman Unchained, filme de 1997. Isso não siginifica que o vilão foi esquecido, Cabeça de Ovo foi parar nas histórias em quadrinhas e em desenhos animados de Batman.