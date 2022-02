Nazismo: veja 7 filmes que abordam o movimento criminoso iniciado por Hitler

Nos dois últimos dias, uma apologia ao nazismo feita pelo apresentador do Flow PodCast, Monark, ganhou grande repercussão nacional após o Youtuber defender a existência e legalidade de um partido nazista no Brasil, sob a justificativa de “liberdade de experessão”. A declaração aconteceu no programa exibido na segunda-feira, no qual participaram os deputados federais Tábata Amaral (PSB-SP) e Kim Kataguiri (DEM-SP), e foi recebida com indignação pelos internautas, ocasionando a "demissão" do empresário da sociedade do podcast. Pensando nisso, a equipe do Oliberal.com separou 7 filmes que abordam o movimento iniciado por Hitler e explicou o que é a apologia ao regime.

O que é apologia ao nazismo?

Apologia ao nazismo é o ato de promover, praticar, usar utensílios e doutrinas do Partido Nazista. O crime é previsto na lei federal 7.716, de 1989, que prevê que fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo, tem uma pena de reclusão de dois a cinco anos e multa.



Entenda o holocausto em sete filmes

Jojo Rabbit (2019)

Indicado ao Oscar, Jojo Rabbit aborda a história de um garotinho alemão que descobre que sua mãe, Rosie Betzler, esconde uma menina judia no sótão de casa. A partir daí, Jojo, que tem como amigo imaginário Adolf Hitler, precisa encarar seu nacionalismo cego durante a Segunda Guerra Mundial.

Onde assistir: Netflix

Zoológico de Varsóvia (2017)

Estrelado pela indicada ao Oscar Jessica Chastain, o Zoológico de Varsóvia é um história real que narra a invasão da Polônia pelo regime nazista, onde o casal Antonina Zabinski e Lutz Heck, cuidadores do zoológico, passam a trabalhar em uma forma de salvar centenas de vidas ameaçadas pela invasão.

Onde assistir: disponível no Youtube por R$ 9,90 e na Netflix.

Bastardos Inglórios (2009)

Na França, ocupada por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, um pelotão de soldados judeus são encarregados de realizar uma missão suicida contra o alemães: matar a maior quantidade de nazista possível. Paralelo a isso, Shosanna Dreyfuss, uma jovem que presenciou a execução da sua família, planeja um meio de se vingar dos comandantes do regime.

Onde assistir: Amazon prime e Globoplay

O Menino do Pijama Listrado (2008)

Um do maiores sucessos do cinema, O menino do Pijama Listrado é a adptação do livro de mesmo nome, e marca a história de amizade entre Brunno, um garotinho que saiu de Berlim para morar próximo a um campo de concetração comandado por seu pai, e Shmuel, um menino judeu da sua idade que está preso no campo.

Onde assistir: Globoplay

Olga (2004)

O filme brasileiro aborda a história da militante Olga Benário, que fugiu para Moscou após ser perseguida pela polícia. Lá, ela faz treinamento militar e fica encarregada de acompanhar Luís Carlos Prestes até o Brasil para liderar a Intentona Comunista de 1935. Durante a viagem, Olga se vê apaixonada pelo Militante e grávida, é reportada pelo Governo Vargas para o campo de concentração Barnimstraße.

Onde assistir: Globoplay

A Vida é bela (1997)

Na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, o judeu Guido e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Tentando proteger o menino do terror e da violência do campo, ele passa a usar sua imaginação para fazer o filho acreditar que está participando de uma brincadeira.

Onde assistir: Youtube

A lista de Schindler (1993)

Oscar Schindler, um homem de negocios e membro do Partido Nazista, descobre uma facilidade em conseguir autorização para abrir uma fábrica e aproveita para usar a mão de obra judaica como forma de lucrar com os negocios durante a guerra. O que poderia ser uma trágica história de oportunismo, se transforma em bondade quando o alemão abdica de toda a sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus durante o extermínio.

Onde assistir: o filme de Steven Spielberg pode ser assistido no Youtube.

