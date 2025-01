Mostra de Cinema de Tiradentes terá cobertura do Grupo Liberal

A 28a Mostra de Cinema de Tiradentes inicia no próximo dia 24 de janeiro e segue até 1º de fevereiro, em Minas Gerais. O jornalista e colunista de O Liberal, Ismaelino Pinto estará presente na mostra ao longo da programação. Ele irá compartilhar conteúdos exclusivos nas plataformas do Grupo Liberal.

"A importância de estar presente neste festival é a difusão do cinema brasileiro na região Norte. Que a partir do Liberal nós temos essa janela aberta para o cinema nacional, que na maioria das vezes não alcança as salas comerciais, a não serem os circuitos especiais, específicos.

Então, a nossa divulgação, que a gente faz há mais de 30 anos, cobrindo os festivais de cinema, faz a diferença, principalmente agora, que se fala muito da Amazônia. Nessa visibilidade toda que a região está tendo, fazemos parte desse projeto de inclusão, porque se pensa muito em divulgação e propaganda através dos veículos do sul e sudeste, mas nós, do Norte, estamos há 30 anos fazendo cobertura dos principais festivais de cinema", pontua Ismaelino.

A mostra abre o calendário audiovisual brasileiro com pré-estreias e sessões especiais em vários recortes, entrada gratuita e diversos espaços na cidade mineira de Tiradentes. No total, serão exibidos 140 filmes, sendo 43 longas, 1 média e 96 curtas-metragens vindos de 21 estados, apenas um deles é do Pará. Divididos em 62 sessões, participam da programação: São Paulo (35), Rio de Janeiro (32), Minas Gerais (24), Ceará (10), Pernambuco (7), Rio Grande do Sul (7), Espírito Santo (6), Distrito Federal (5), Rio Grande do Norte (5), Alagoas (4), Paraná (4), Bahia (3), Santa Catarina (2), Acre (2), Goiás (2), Mato Grosso do Sul (1), Mato Grosso (1), Amazonas (1), Paraíba (1), e Sergipe (1).

A pré-estreia de “Girassol Vermelho”, novo longa-metragem do diretor mineiro Éder Santos, é o escolhido para abrir a noite de 24. A obra é extensão de um dos trabalhos mais aclamados de Éder, e que se tornou uma ficção protagonizada por um elenco estrelado, formado por Daniel de Oliveira, Chico Diaz e Bárbara Paz.

Além disso, debates, bate-papos após as sessões e rodas de conversa completam a experiência cinematográfica proporcionada pelo evento.

"Essa mostra talvez seja uma das mais charmosas do Brasil, justamente por acontecer na cidade histórica e famosa de Minas Gerais. Uma das características dela é a quantidade de filmes autorais, nenhuma outra brasileira consegue reunir tanto trabalho e filme autoral. O cinema independente que é feito no Brasil, que não está nas grandes salas, é a sua grande janela para o grande público", explica o colunista.

A curadoria teve coordenação geral de Francis Vogner dos Reis. A comissão de longas-metragens contou com as presenças de Juliano Gomes e Juliana Costa, além de Francis. A de curtas-metragens teve participações de Camila Vieira, Mariana Queen Nwabasili, Leonardo Amaral, Lorenna Rocha e Rubens Fabricio Anzolin.

Para 2025, a Mostra homenageia a atriz Bruna Linzmeyer. Com uma carreira marcada pela versatilidade, a atriz transita entre o cinema independente e produções televisivas de grande alcance. Nascida em Santa Catarina, começou sua trajetória artística aos 16 anos, quando se mudou para São Paulo para estudar teatro. Estreou na televisão em 2010, na série “Afinal, o que Querem as Mulheres?”, de Luiz Fernando Carvalho, e acumula papéis marcantes em novelas como “Gabriela” (2012), “Amor à Vida” (2013) e “Pantanal” (2022).

A homenagem a Bruna Linzmeyer celebra não apenas sua trajetória como atriz, mas também o engajamento com um cinema inventivo, poético e provocador. “Ela não só é uma atriz talentosa, mas uma mulher de seu tempo, que se vincula às lutas e à criação de uma arte do prazer e da rebeldia”, diz Francis Vogner dos Reis. “Artista de coragem e escolhas assertivas, Bruna soma carisma rebelde, uma fotogenia rara e um talento mutante a cada projeto que faz”.

Além da presença de Bruna Linzmeyer, a Mostra vai promover um recorte de títulos com a atriz para ser exibido ao longo do evento. Os filmes são: “O Vento Frio que a Chuva Traz”, Neville d'Almeida; “Cidade; Campo” (2024), Juliana Rojas; “Baby” (2024), Marcelo Caetano; “Notícia Populares (episódio 6)”, Marcelo Caetano; “Uma Paciência Selvagem me Trouxe até Aqui” (2021), Eri Sarmet; “Se Eu to Aqui é por Mistério” (2024), Clari Ribeiro; “Medusa” (2021), Anita Rocha da Silveira; “O Filme da Minha Vida” (2017), Selton Mello; “O Grande Circo Místico” (2018), Cacá Diegues; e “Alfazema” (2019), Sabrina Fidalgo.