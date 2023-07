Luccas Neto chega às telonas com ‘Os Aventureiros - A Origem’; leia entrevista excluiva

No próximo dia 06 de julho, as crianças vão poder encontrar Luccas Neto novamente nos cinemas. ‘Os Aventureiros - A Origem’ traz o Aventureiro Azul, sua irmã Gi e seus amigos Vitória, Pedro e Jessi, em uma excursão da escola para o Instituto de Pesquisa Científicas.

Porém, eles não estão preparados para o que está por vir, quando Luccas, que invade o laboratório de um cientista recém desaparecido, o Honório Flacksman, e não só ele, mas seus amigos também são sugados para um portal que os transporta para outra dimensão.

Luccas Neto é um fenômeno do universo infantil na atualidade, além de ator, empreendedor, produtor e roteirista. Só no Youtube, são mais de 39 milhões de inscritos. O artista é fascinado pelo mundo mágico criado por Walt Disney, inspiração para o início da sua carreira, que começou de forma despretensiosa na internet. Porém, com seu sucesso, percebeu que sua paixão por crianças poderia levá-lo mais longe.

Luccas Neto bateu um papo exclusivo com o Grupo Liberal. Confira:

Luccas, os fãs já estão na expectativa do filme. Conta um pouco como tem sido na internet e também na rua quando encontras alguém ansioso por essa produção.

LN: Meus fãs estão se mostrando realmente muito ansiosos com o lançamento. Tanto nas redes sociais quanto no modo geral, tenho visto muito sobre o filme, sobre os personagens e sobre Os Aventureiros, uma série que já tenho no YouTube e está indo para as telonas. Nessa produção os pequenos vão poder descobrir como os Aventureiros ganharam seus superpoderes. Quando os encontro pessoalmente, é mais fácil ainda perceber a animação dos fãs, o elenco e eu pudemos ter essa experiência com as pré-estreias que realizamos recentemente, foi incrível.

O que você pode antecipar de Os Aventureiros - A Origem

LN: O que posso dizer é que o filme está incrível e eu tenho certeza que as crianças vão amar. Em parceria com a Warner Bros. Picture, Telecine e Formata Produções, nós da Luccas Toon trabalhamos por mais de três anos nessa produção e estamos ansiosos com a reação do público ao assistirem. Nessa nova aventura as crianças poderão descobrir como os Aventureiros ganharam seus superpoderes e ajudá-los a salvar a cidade da Alegria.

Muitos dos seus fãs, que te acompanham há anos, já tem outra faixa etária. Como tem sido lidar com esse público mais velho?

LN: Eu penso sempre nisso, em como os meus fãs estão crescendo e quais as possibilidades de trazer novos conteúdos para eles. Então, aqui na Luccas Toon nós buscamos produzir também conteúdos que possam acompanhar o crescimento das crianças, por isso temos frentes que vão desde a primeira infância até os adolescentes, como é o caso da Roxteen. Mas não estamos nos restringindo só aos shows ou YouTube, temos uma grande força no streaming hoje e estamos com a estreia nos cinemas dia 06 de julho.

Além de entregar novidades para o mercado, você tem uma preocupação social com o seu público, como tem sido construir essa trajetória de fidelidade e comprometimento?

LN: Em minhas produções eu sempre busco trazer algo socioeducativo, que possa ser transmitido uma mensagem de cuidado. Pensando nisso, na Luccas Toon eu tenho uma equipe de profissionais especializados em produções de todas as minhas frentes, ou seja, filmes, séries, livros ilustrados, brinquedos e mais. Ter uma equipe com profissionais que vão desde os pedagogos até os produtores audiovisuais, faz muita diferença na qualidade do que entregamos, principalmente no momento em que os pais percebem a relação de parceria que procuramos estabelecer com eles, e nesse momento que entra a nossa equipe, para que possam garantir um conteúdo pertinente a cada faixa etária e que possa levar, além da diversão, mensagens que contribuam com o bom desenvolvimento de nossos pequenos.

Uma outra característica do seu trabalho é o lançamento de brinquedos e outras coisas que vêm atreladas aos seus projetos audiovisuais. O que teremos de novidades no mercado junto com Os Aventureiros - A Origem?

LN: Estamos com uma programação focada no período de férias escolares em que as crianças poderão se divertir por todo o Brasil com parques temáticos do Luccas Neto. Essas atrações estarão disponíveis em shoppings espalhados pelos quatro cantos do país. Além disso, estamos em turnê com o show musical O Bem vs O Mal.

Os fãs paraenses são muito calorosos, você já teve a oportunidade de encontrá-los por aqui, eles mantêm contato com você nas redes sociais? Quando Belém vai receber o seu espetáculo novamente?

LN: Já estive no Pará antes, foi um momento incrível com os meus fãs, Belém é uma cidade incrível e estamos com previsão de retornar ainda esse ano com o meu novo show musical O Bem vs O Mal, não vejo a hora de poder estar pertinho deles novamente. Nas redes sociais eu recebo muitos contatos, muitas mensagens dos meus fãs, gosto de ver o quanto o meu trabalho alcança as crianças e é muito importante que eu tenha esse contato com eles.

Você é muito ativo nas plataformas e redes sociais, como tem sido manter presença nos diversos meios tecnológicos disponíveis? Estar “em todos os lugares” é um desafio da atualidade? Você se cobra por isso?

LN: Não vejo como um grande desafio, nem me cobro por estar fazendo isso ou se estou de forma mais branda na internet, eu trabalho com isso há muitos anos, então é algo que facilita um pouco para mim e para o desenvolvimento do meu trabalho aqui na internet e fora dela. Na Luccas Toon, a internet é a plataforma que mais utilizamos para oferecer conteúdo para o público. Só no YouTube, somamos mais de 400 milhões de visualizações mensais, além de produzirmos diariamente seis horas de conteúdo para as redes.