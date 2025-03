Homenagem a Gal Gadot é interrompida por manifestantes Pró-Palestina e Pró-Israel

Gal Gadot, uma das atrizes mais famosas da atualidade, recebeu na última terça-feira (18), uma estrela na famosa Calçada da Fama, em Hollywood. A cerimônia, realizada para homenagear a carreira atriz israelense, aconteceu em meio a um momento delicado: o fim da trégua na Faixa de Gaza e foi marcada, ao mesmo tempo, por protestos pró-Israel e pró-Palestina.

Gal Gadot nasceu em Israel e já defendeu o país diversas vezes desde o início do conflito na Faixa de Gaza, em outubro de 2023. "Eu estou com Israel. O mundo não pode ficar em cima do muro quando esses atos horríveis de terror estão acontecendo", escreveu a atriz nas redes sociais na época em questão.

Em um evento, Gal afirmou que “nunca imaginou que nas ruas dos Estados Unidos, e em diferentes cidades ao redor do mundo, veríamos pessoas não condenando o Hamas, mas celebrando, justificando e aplaudindo um massacre de judeus”.

De acordo com a revista norte-americana "Variety", os manifestantes do lado pró-Palestina invadiram a cerimônia com cartazes com as seguintes mensagens: "Heróis lutam como palestinos" e "Viva Palestina", além de faixas contra "Branca de Neve", novo filme estrelado por Gadot. Já outras pessoas, por outro lado, compareceram ao evento com a bandeira de Israel.

A cerimônia começou com 15 minutos de atraso devido às manifestações e durante o evento os manifestantes ainda podiam ser ouvidos e alguns brigaram entre si.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob a supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com.)