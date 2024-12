Globo de Ouro 2025: saiba mais sobre ‘Wicked’, indicado a Melhor Filme

O longa “Wicked”, dirigido por Jon M. Chu, é um dos indicados ao Globo de Ouro 2025. A produção concorre na categoria Melhor Filme de Comédia ou Musical e é estrelada por Cynthia Erivo, Ariana Grande e Jonathan Bailey. A premiação ocorre no dia 05 de janeiro.

VEJA MAIS

Sinopse de “Wicked”

No prólogo da história de “O Mágico de Oz”, Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo) se conhecem na Universidade de Shiz e viram amigas. Entretanto, as diferenças as separam e traçam o futuro de cada uma. Glinda se torna a Bruxa Boa, enquanto Ephalba vira a Bruxa Má do Oeste.

Trailer de “Wicked”

Onde assistir “Wicked”?

O filme “Wicked” está em cartaz nos cinemas e ainda não chegou às plataformas de streaming.