Globo de Ouro 2025: saiba mais sobre ‘Conclave’, indicado a Melhor Filme

O longa “Conclave”, dirigido por Edward Berger, é um dos indicados ao Globo de Ouro 2025. A produção concorre na categoria Melhor Filme de Drama e é estrelada por Ralph Fiennes, Stanley Tucci e Isabella Rossellini. A premiação ocorre no dia 05 de janeiro.

VEJA MAIS

Sinopse de “Conclave”

A morte inesperada do Papa faz com que Lawrence (Ralph Fiennes), também conhecido como Cardeal Lomeli, seja o encarregado pela organização da escolha do novo líder. Quando os nomes mais poderosos da Igreja Católica se reúnem no Vaticano, todos são trancados para a votação. Nesse período, Lawrence percebe que está no centro de uma conspiração e descobre um segredo do falecido Papa que pode abalar os alicerces da instituição.

Trailer de “Conclave”

Onde assistir “Conclave”?

O filme “Conclave” estreia nos cinemas brasileiros no dia 23 de fevereiro.